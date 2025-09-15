La espuma de los días gana el Premio Águila al mejor pódcast este 2025

El podcast “ La espuma de los días ”, conducido por Neyra Moncayo y producido por el equipo de adn40, fue reconocido con el Premio Águila 2025 en su 15ª edición, celebrada en Miami, Florida. Este galardón distingue la excelencia de los comunicadores hispanos que trabajan con creatividad y propósito dentro de la industria de medios con enfoque cristiano.

La espuma de los días comenzó el 15 de marzo del 2021 y, luego de varios años de emisión, ha sido reconocido con este importante premio. Hoy en día, este pódcast se puede escuchar de lunes a viernes por adn40 Radio y en él podemos encontrar diferentes temas de interés público.

La espuma de los días, comunicación con propósito desde adn40

Durante la ceremonia de premiación, se destacó el compromiso de ADN40 con la libertad, apertura y el periodismo con sentido humano, valores reflejados en La espuma de los días, un espacio que aborda temas sociales, emocionales y espirituales, conectando con una audiencia que busca información con propósito.

El reconocimiento subraya la importancia de ofrecer un periodismo libre y responsable, donde la diversidad de temas y la profundidad de las conversaciones se convierten en herramientas de transformación.

El Premio Águila, un importante reconocimiento

El Premio Águila fue fundado en 2010 por Fayra Castro, presidenta de la organización, y Mónica Ortiz, cofundadora y vicepresidenta.

Su misión es clara:

“Formamos y fortalecemos a comunicadores y creadores de contenido éticos y competentes, comprometidos con informar con veracidad y coherencia, para que alcancen su máximo potencial profesional, contribuyan al desarrollo de sus comunidades y al progreso continuo de la industria de la comunicación”

Además, buscan ser líderes en la formación y fortalecimiento de capacidades de comunicadores y creadores de contenido que ejercen su labor con excelencia, contribuyendo al desarrollo y empoderamiento de las comunidades a las que sirven.

adn40 Premio Águila

Los valores que reconoce el Premio Águila

El Premio Águila se sustenta en valores fundamentales:



Colaboración

Responsabilidad

Compromiso

Integridad

Verdad

Excelencia

Estos principios coinciden con la visión de ADN40, que continúa apostando por proyectos innovadores como La espuma de los días, reafirmando su liderazgo en el periodismo libre y su compromiso con la sociedad.

