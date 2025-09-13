De Toy Story 5 a Avengers Doomsday; todos los estrenos que tendrá Disney en próximos años

Durante el evento Destination D23 que organizó Disney hace un par de semanas, se reveló que en los próximos años estará contando con estrenos de películas como la Era del Hielo 6, Toy Story 5, Avengers Doomsday y demás entregas que emocionaron a las y los cinéfilos a nivel internacional.

Las proyecciones que tiene en planes de desarrollo y producción el gigante de la cinematografía, contemplan que sus historias se desarrollen al menos hasta el próximo 2028, esto debido a los tiempos de entrega que tienen desde finales de este 2025.

Trump celebró cancelación de premio a Tom Hanks [VIDEO] Se canceló una ceremonia en la academia militar de West Point en honor a Tom Hanks, estrella de “Rescatando al soldado Ryan”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuáles serán todas las películas que estrenará Disney en los próximos años?

Más allá de las películas antes mencionadas, Disney dio a conocer que entre sus estrenos futuros también destaca la película de Coco 2, la cual continuará la historia de Miguel, Mamá Imelda, Héctor Rivera y demás personajes emblemáticos.

Por otro lado, también se contarán con nuevas producciones como las películas animadas Hoppers y Gatto, las cuales esperan generar un nuevo nicho de oportunidades para las nuevas generaciones.

¿Cuándo se estrenarán las nuevas películas de Disney?

En caso de que la producción y postproducción de las nuevas películas de la compañía se cumplan, las fechas en las que éstas estarán llegando a la pantalla grande son las siguientes:

Toy Story 5: 19 de junio del 2026

Avengers Doomsday: 18 de diciembre de 2026

Hoppers: 3 de marzo de 2026

Gatto: 18 de junio de 2027

La Era del Hielo 6: 5 de febrero de 2027

Los Increíbles 3: en 2028

Coco 2: en 2028

Imágenes y tráilers de los nuevos lanzamientos de Disney

Si bien es cierto que aún faltan muchos meses para poder ver en cines todas las películas de Disney antes mencionadas, la compañía ha revelado las siguientes imágenes y adelantos de películas como La Era del Hielo, Avengers y demás.

¿Cuáles son los estrenos de Disney más cercanos?

Entre los estrenos de Disney que nos esperan en este 2025 destaca la de Avatar: Fuego y Ceniza, la cual se estrenará el 18 de diciembre de este mismo año en todas las salas de nuestro país. También destacan las películas de Zootopia 2.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.