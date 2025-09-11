El pódcast de adn40 La espuma de los días es seleccionado para el Premio Águila 2025

El pódcast La espuma de los días, producido por adn40 y conducido por la periodista Neyra Moncayo , fue seleccionado como finalista del Premio Águila 2025, un reconocimiento internacional que celebra la excelencia en los medios de comunicación hispanos.

Este proyecto cuenta con un sólido equipo de producción encabezado por Maurizio Montes de Oca (director), Elizabeth Durón (coordinadora de entrevistas) y Francisco Juárez (ingeniero de audio), junto con colaboradores que hacen posible un contenido de alta calidad, cercano y humano.

¿Qué es el Premio Águila?

El Premio Águila se fundó en 2010 como el primer reconocimiento internacional para comunicadores hispanos dentro de la industria cristiana. Su misión es impulsar la creatividad, la excelencia y el impacto positivo de los medios de comunicación como herramientas de evangelización y transformación social.

La ceremonia de premiación se ha consolidado como el evento más relevante en este ámbito, convocando a periodistas y comunicadores de Estados Unidos, América Latina, el Caribe y Europa.

FIA Equipo de La espuma de los días.

La gala de premiación en Miami

La edición 2025 del Premio Águila coincide con su 15º aniversario y se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre en Miami, como parte del evento Media, Música & Marketing Summit.

En esta ocasión, La espuma de los días competirá junto a producciones destacadas de toda América Latina, reflejando el compromiso de adn40 con un periodismo libre, profundo y con perspectiva humana.

La espuma de los días, un espacio de reflexión

El pódcast conducido por Neyra Moncayo , transmitido semanalmente, combina entrevistas, reflexiones y análisis de temas sociales, emocionales y espirituales, conectando con una audiencia que busca contenido con propósito. La nominación al Premio Águila reconoce no solo su calidad periodística, sino también su capacidad de inspirar, acompañar y generar conversación en torno a la vida y la fe.

