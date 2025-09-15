Premios Emmys 2025; lista de ganadores

El fin de semana fuimos testigos de la edición 77 de los premios Emmy , esta ceremonia se hace con la intención de galardonar a las mejores producciones de la pantalla chica. Al igual que los premios Óscar , este premio está dividido por categorías y se eligen a los ganadores en base a una votación.

Esta edición también dejó en claro que las plataformas de streaming están sin duda dominando el mercado con sus propias producciones.

Los máximos ganadores de la noche

Sin duda la noche se la llevó la serie de Apple Tv Plus ‘The Studio’; dirigida y escrita por Seth Rogen, esta serie se llevó un total de 13 premios:

Mejor Serie de Comedia Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia: Seth Rogen Mejor Dirección en una Serie de Comedia: Seth Rogen y Evan Goldberg Mejor Guión en una Serie de Comedia: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia: Bryan Cranston

Mejor Casting en una Serie de Comedia Mejor Supervisión Musical Mejor Edición de Sonido en una Serie de Comedia Mejor Mezcla de Sonido en una Serie de Comedia Mejor Fotografía en una Serie de Comedia o Drama Mejor Peluquería Contemporánea Mejor Maquillaje Contemporáneo



Esta serie de comedia, sale de la mente maestra del humorista estadounidense Seth Rogen, quien además es el protagonista. Ambientada en Hollywood, esta serie sigue el día a día de un productor de cine.

‘The Studio’ ha ganado fama mundial muy en parte por sus increíbles cameos y sus tintes autobiográficos que por momentos nos recuerdan a ‘Curb’ de HBO.

Lista completa de ganadores

Mejor Serie Dramática

Ganadora: “The Pitt”

“The Pitt” Nominadas: “Andor”, “The Diplomat”, “The Last of Us”, “Paradise”, “Severance”, “Slow Horses”, “The White Lotus”



Mejor Serie de Comedia

Ganadora: “The Studio”

“The Studio” Nominadas: “Abbott Elementary”, “The Bear”, “Hacks”, “Nobody Wants This”, “Only Murders in the Building”, “Shrinking”, “What We Do in the Shadows”



Mejor Serie Limitada o Película para TV

Ganadora: “Adolescence”

“Adolescence” Nominadas: “Black Mirror”, “Dying for Sex”, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, “The Penguin”, “Sirens”



Mejor Actor Principal en una Serie Dramática

Ganador: Noah Wyle por “The Pitt”

Noah Wyle por “The Pitt” Nominados: Adam Scott por “Severance”, Gary Oldman por “Slow Horses”, Pedro Pascal por “The Last of Us”, Sterling K. Brown por “Paradise”



Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática

Ganadora: Britt Lower por “Severance”

Britt Lower por “Severance” Nominadas: Kathy Bates por “Matlock”, Sharon Horgan por “Bad Sisters”, Bella Ramsey por “The Last of Us”, Keri Russell por “The Diplomat”



Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia

Ganador: Seth Rogen por “The Studio”

Seth Rogen por “The Studio” Nominados: Adam Brody por “Nobody Wants This”, Jason Segel por “Shrinking”, Martin Short por “Only Murders in the Building”, Jeremy Allen White por “The Bear”



Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia

Ganadora: Jean Smart por “Hacks”

Jean Smart por “Hacks” Nominadas: Uzo Aduba por “The Residence”, Kristen Bell por “Nobody Wants This”, Quinta Brunson por “Abbott Elementary”, Ayo Edebiri por “The Bear”



Mejor Actor Principal en una Serie Limitada o Película para TV

Ganador: Stephen Graham por “Adolescence”

Stephen Graham por “Adolescence” Nominados: Colin Farrell por “The Penguin”, Jake Gyllenhaal por “Presumed Innocent”, Brian Tyree Henry por “Dope Thief”, Cooper Koch por “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”



Mejor Actriz Principal en una Serie Limitada o Película para TV

Ganadora: Cristin Milioti por “The Penguin”

Cristin Milioti por “The Penguin” Nominadas: Cate Blanchett por “Disclaimer”, Meghann Fahy por “Sirens”, Rashida Jones por “Black Mirror”, Michelle Williams por “Dying for Sex”



Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática

Ganador: Tramell Tillman por “Severance”

Tramell Tillman por “Severance” Nominados: Zach Cherry por “Severance”, Walton Goggins por “The White Lotus”, Jason Isaacs por “The White Lotus”, James Marsden por “Paradise”, Sam Rockwell por “The White Lotus”, John Turturro por “Severance”



Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática

Ganadora: Katherine LaNasa por “The Pitt”

Katherine LaNasa por “The Pitt” Nominadas: Aimee Lou Wood por “The White Lotus”, Carrie Coon por “The White Lotus”, Julianne Nicholson por “Paradise”, Natasha Rothwell por “The White Lotus”, Parker Posey por “The White Lotus”, Patricia Arquette por “Severance”



Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia

Ganador: Jeff Hiller por “Somebody Somewhere”

Jeff Hiller por “Somebody Somewhere” Nominados: Ike Barinholtz por “The Studio”, Colman Domingo por “The Four Seasons”, Harrison Ford por “Shrinking”, Ebon Moss-Bachrach por “The Bear”, Michael Urie por “Shrinking”, Bowen Yang por “Saturday Night Live”



Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia

Ganadora: Hannah Einbinder por “Hacks”

Hannah Einbinder por “Hacks” Nominadas: Liza Colón-Zayas por “The Bear”, Kathryn Hahn por “The Studio”, Janelle James por “Abbott Elementary”, Catherine O’Hara por “The Studio”, Sheryl Lee Ralph por “Abbott Elementary”, Jessica Williams por “Shrinking”



Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Película para TV

Ganador: Owen Cooper por “Adolescence”

Owen Cooper por “Adolescence” Nominados: Javier Bardem por “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, Bill Camp por “Presumed Innocent”, Rob Delaney por “Dying for Sex”, Peter Sarsgaard por “Presumed Innocent”, Ashley Walters por “Adolescence”



Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Película para TV

Ganadora: Erin Doherty por “Adolescence”

Erin Doherty por “Adolescence” Nominadas: Christine Tremarco por “Adolescence”, Chloë Sevigny por “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, Deirdre O’Connell por “The Penguin”, Jenny Slate por “Dying for Sex”, Ruth Negga por “Presumed Innocent”



Mejor Dirección en una Serie Dramática

Ganador: Adam Randall por “Slow Horses”

Adam Randall por “Slow Horses” Nominados: Janus Metz por “Andor”, Amanda Marsalis por “The Pitt”, John Wells por “The Pitt”, Jessica Lee Gagné por “Severance”, Ben Stiller por “Severance”, Mike White por “The White Lotus”



Mejor Dirección en una Serie de Comedia

Ganador: Seth Rogen por “The Studio”

Seth Rogen por “The Studio” Nominados: Chris Addison por “The Bear”, Lucia Aniello por “Hacks”, James Burrows por “Modern Classics”, Nathan Fielder por “The Rehearsals”, Adam Randall por “Somebody Somewhere”, Max Minghella por “The Studio”



Mejor Dirección en una Serie Limitada o Película para TV

Ganador: Philip Barantini por “Adolescence”

Philip Barantini por “Adolescence” Nominados: Shannon Murphy por “Dying for Sex”, Jennifer Getzinger por “The Penguin”, Helen Shaver por “The Penguin”, Nicole Kassell por “Sirens”, Lesli Linka Glatter por “Zero Day”



Mejor Guión en una Serie Dramática

Ganador: “Andor” por el episodio “Welcome to the Rebellion” (escrito por Tony Gilroy)

“Andor” por el episodio “Welcome to the Rebellion” (escrito por Tony Gilroy) Nominados: “The Pitt” (escrito por J.J. Abrams), “Severance” (escrito por Dan Erickson), “Slow Horses” (escrito por Will Smith), “The White Lotus” (escrito por Mike White)



Mejor Guión en una Serie de Comedia

Ganador: “The Studio” por el episodio “The Promotion” (escrito por Seth Rogen y Evan Goldberg)

“The Studio” por el episodio “The Promotion” (escrito por Seth Rogen y Evan Goldberg) Nominados: “Abbott Elementary” (escrito por Quinta Brunson), “Hacks” (escrito por Paul W. Downs, Lucia Aniello y Jen Statsky), “The Rehearsals” (escrito por Nathan Fielder), “Somebody Somewhere” (escrito por Hannah Bos, Paul Thureen y Bridget Everett), “What We Do in the Shadows” (escrito por Sam Johnson y Chris Harris)



Mejor Guión en una Serie Limitada o Película para TV

Ganador: “Adolescence” (escrito por Jack Thorne y Stephen Graham)

“Adolescence” (escrito por Jack Thorne y Stephen Graham) Nominados: “Black Mirror” (escrito por Charlie Brooker y Bisha K. Ali), “Dying for Sex” (escrito por Kim Rosenstock y Elizabeth Meriwether), “The Penguin” (escrito por Lauren LeFranc), “Say Nothing” (escrito por Joshua Zetumer)



Mejor Actor Invitado en una Serie Dramática

Ganador: Shawn Hatosy por “The Pitt”



Mejor Actriz Invitada en una Serie Dramática

Ganadora: Merritt Wever por “Severance”



Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia

Ganador: Bryan Cranston por “The Studio”



Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia

Ganadora: Julianne Nicholson por “Hacks”



Mejor Programa de Variedades de Sketch

Ganador: “Saturday Night Live”



Mejor Programa de Variedades de Talk Show

Ganador: “Last Week Tonight with John Oliver”



Mejor Reality de Competencia

Ganador: “The Traitors”

Owen Cooper

Sin duda el highlight de la noche se lo llevó el actor britanico Owen Cooper, quien con tan solo 15 años se convirtió en el actor más joven en ganar un premio Emmy, en la categoría de mejor actor de reparto de una serie dramática.

A pesar de no tener una fuerte presencia como en años previos, ‘The adolescence’ de Netflix , se ha consolidado como un parteaguas de la cultura pop y una de las mejores series de 2025.

Esta miniserie de 4 episodios sigue la historia de una adolescente de 13 años que asesinó a su compañera de escuela. Mediante los padres y demás compañeros es que vamos conociendo las razones que llevan a Jamie (Owen Cooper) a cometer el homicidio, en una trama que se cuenta de manera no lineal.

¿Cuál fue la plataforma de streaming más premiada?

La ceremonia 77 de los premios Emmy nos hizo sentir un poco nostálgicos, ya que como en los años más gloriosos de la televisión, HBO arrasó con la cantidad de premios. Lo cual refrenda su estatus como la casa productora más prestigiosa para la pantalla chica.

Apple Tv Plus fue el campeón del pueblo. En recientes años ha traído muchas producciones que se encuentran siempre en el top y que han creado mucho ‘hype’ en su microcosmos.

Es posible que en futuros años, este servicio de streaming se convierta en el más fuerte, optando por la calidad por encima de la cantidad, esta es una de las mejores opciones para el entretenimiento casero y con uno de los precios más atractivos del mercado.

HBO/HBO Max: 26 premios

Netflix: 25 premios

Apple TV+: 22 premios

