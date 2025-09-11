Batman Azteca la película que será un hit y plantea qué pasaría si el Caballero de la Noche fuera prehispánico

El pasado miércoles 10 de septiembre fue la presentación a medios de Batman Azteca: Choque de Imperios , una película animada de El Caballero de la Noche hecha en un 90% por mexicanos; dirigida por Juan Meza-León y que pinta para ser un hit que se estrenará el próximo viernes 19 de septiembre en salas de cine seleccionadas. Con las voces de Horacio García Rojas (Coyotl) Omar Chaparro (No Manches Frida) y Álvaro Morte (La Casa de Papel).

Esta animación plantea la pregunta ¿Qué pasaría si el popular superhéroe de DC Cómics tuviera sus orígenes en la cultura Mexica? y la respuesta es fantástica. En adn40 ya vimos la entrega, platicamos con sus creadores y te vamos a contar todo lo que tienes que saber de esta película animada, obviamente sin spoilers.

¿De qué trata Batman Azteca?

Batman Azteca está adaptada en la época de la conquista, cuando los españoles llegaron a tierras aztecas y se enfrentaron a los mexicas, pero en ese contexto surge un héroe llamado Yohualli Coatl, quien toma una tragedia como un motivo para enfrentarse a Hernán Cortés, el villano que se convierte en un viejo conocido de la mitología original del hombre murciélago.

Batman Azteca no es una película de superhéroes, es una referencia constante a la cultura y raíces aztecas, mezclando el origen de personajes de los cómics como el Joker, Gatubela y Dos Caras con dioses prehispánicos y guerreros de aquella época. La entrega es un homenaje a nuestras raíces y un llamado a no olvidarlas, y quién mejor que el personaje de las historietas más popular del mundo para conseguir ese match.

Ojalá después de esto también entendamos el poder de nuestra cultura. -Horacio García Rojas, Batman

Con buen ritmo, un guión bastante digerible y uno que otro chiste, esta película como lo dijo Omar Chaparro durante la plática posterior a la función “va a ser un madrazo” pues te lleva a ver a tu héroe favorito en un contexto más mexicano que los tacos, con elementos tan tuyos y tan nuestros como los penachos, las pirámides, los guerreros y el espíritu de una cultura que algunas veces olvidamos que tenemos y que es tan grande y tan poderosa.

Simplemente no puedes perdertela, y si tienes oportunidad disfrútala en el cine ya que solo estará en salas de Cinépolis el 19 de septiembre y el 20 en streaming a través de HBO Max.

Me sorprendió muchísimo la película, es un trabajo que me enorgullece. Qué bonito, es increíble que una película pueda despertar a las nuevas generaciones la curiosidad de saber de nuestros orígenes. Esto es un madrazo -Dijo Omar Chaparro voz de Joka el Joker de Batman Azteca

¿Habrá secuela de Batman Azteca?

Juan Meza-León, director de la película dejó abierta la posibilidad de que Batman Azteca tenga una secuela pues en su propia voz hay mucho, pero mucho que explorar de esta mezcla que levantó al público que estuvo en la función a medios de comunicación y que aplaudió a los creadores de esta “obra de arte mexicana”.

El concepto de Batman Azteca se presentó como una miniserie de 4 episodios y se creó todo un mundo de villanos y personajes del mundo de Batman. Teníamos a un Robin a un Ra’s Al Ghul y a una villana de la época de la conquista que seguros saben quién es, por lo que contar la historia de un Batman Mexica es algo que está totalmente abierto porque hay mucho más que mostrar.

Escenas post créditos de Batman Azteca

Y sobre el contexto de si habrá o no una secuela de Batman Azteca, cabe mencionar que la película cuenta con una escena post créditos que estamos seguros de que te va a arrancar una enorme sorpresa y que te va a dejar con ganas de ver mucho más de esta creación tan random como extraordinaria de el Caballero de la Noche prehispánico.

