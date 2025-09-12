Tras su divorcio de Miley Cyrus, Liam Hemsworth anuncia compromiso con Gabriella Brooks

Suenan las campañas de boda. Tras divorciarse de Miley Cyrus hace 5 años, Liam Hemsworth anunció que se va a casar con la modelo Gabriella Brooks, con quien mantiene una relación desde 2019.

La noticia se dio a conocer en el perfil de Instagram de ambos famosos con una publicación similar a la de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, es decir, la mano de ella mostrando el anillo de compromiso.

Compromiso de Liam Hemsworth y Gabriella Brooks

La modelo australiana, de 29 años, compartió un carrusel de fotos (una imagen en blanco y negro de la pareja, una puesta de sol y un primer plano del anillo) que dejó claro que la pareja va directo hacia el altar. En la descripción de la publicación, que ya suma más de 28 mil me gusta, colocó un emoji de corazón blanco.

Cabe destacar que desde agosto ya se especulaba sobre el compromiso del hermano de Chris Hemsworth, luego de que Brooks fue vista luciendo un imponente diamante en Ibiza.

¿Cuándo comenzaron su relación Liam Hemsworth y Gabriella Brooks?

Ambos son australianos y se les vinculó públicamente por primera vez en diciembre de 2019, durante un brunch en Byron Bay con los padres de Liam. No fue hasta junio de 2021 que hicieron oficial su relación, cuando Liam publicó una foto del evento Cena de Oro en Sídney, acompañado de Gabriella. Desde entonces, sus apariciones públicas han sido pocas pero especiales: red carpets, premieres importantes y momentos compartidos.

En julio de 2025 brillaron juntos en el estreno de Limitless: Live Better Now, y más recientemente desfilaron juntos en la premiere de Furiosa: A Mad Max Saga.

Segundo matrimonio de Liam Hemsworth

Liam Hemsworth ya ha dicho “sí, acepto” en una ocasión: lo hizo con Miley Cyrus , quien marcó un antes y un después en su vida sentimental antes de que Gabriella llegara. Esa relación no terminó bien, pero dejó huella.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth comenzaron su historia de amor en 2009 cuando se conocieron durante el rodaje de la película “The Last Song”. Desde entonces, su relación fue de altibajos, marcada por compromisos, rupturas y reconciliaciones a lo largo de una década. En 2012, Liam le propuso matrimonio a Miley, pero no fue hasta 2018 que se casaron en una íntima ceremonia. Sin embargo, ocho meses después decidieron separarse definitivamente y firmaron el divorcio en 2020.

A pesar de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas personales y profesionales, manteniendo una relación respetuosa tras su separación.

