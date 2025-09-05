“Dejé la vida de lujos y la cambié por las botas” Así suena la canción oficial de La Granja VIP

Muy pronto TV Azteca estrenará un nuevo y ambicioso proyecto llamado La Granja VIP, del cual se esperan grandes cosas debido a su formato y a que el conductor estelar del programa será Adal Ramones quien con su carisma llevará este reality show a traspasara la televisión para hacerlo viral e impactar a la audiencia.

La Granja VIP pinta para ser todo un éxito y basta con escuchar la canción oficial del reality que fue recién lanzada y dada a conocer en Al Extremo, otro de los programas estrella de TV Azteca. Sin más preámbulo aquí te dejamos una probadita de cómo sonará el intro del programa:

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

El nuevo reality de TV Azteca está planeado para estrenarse el próximo domingo 12 de octubre por la señal del canal 1 de la televisión abierta. Por otro lado, el formato 24/7 se podrá disfrutar a través del servicio de streaming de Disney+ en donde podrás ver el día a día y minuto a minuto de los famosos habitantes de La Granja VIP.

Cabe mencionar que aún no se da a conocer quiénes serán los famosos que ingresen al reality, pero ya hay varios rumores de entre los que destacan Sergio Mayer y Alfredo Adame entre otros.

¿Quiénes serán los críticos de La Granja VIP?

Lo que sí se ha revelado es a los críticos de La Granja VIP; Lolita Cortés, Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y el Rey Grupero serán los cinco integrantes del panel que noche a noche debatirán sus puntos de vista sobre lo que ocurre con los habitantes.

Además Alex Garza y Kristal Silva serán co-conductoras del programa que suena bastante atractivo y que por supuesto podrás seguir a detalle en las plataformas de adn40 para no perderte nada de lo que ocurra con los habitantes de este interesante reality show.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.