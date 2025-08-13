inklusion.png Sitio accesible
Thunderbolts llega a Disney+: Anuncian su fecha de lanzamiento en plataforma de streaming este 2025

Para aquellas personas que no vieron Thunderbolts de Marvel en cine, se anunció cuándo saldrá la película en la plataforma de Disney+ este mismo 2025.

Cuando sale Thunderbolts en Disney
IG: @marvelstudio
1 minutos de lectura.
Escrito por: Yael Toribio

Luego del fracaso que fue en taquillas a nivel internacional el estreno de Capitan America: Brave New World, la película de Thunderbolts o “Los Nuevos Vengadores” se convirtió en un auténtico parteaguas para Marvel y Disney, esto gracias a la aceptación que tuvo el filme a nivel mundial.

Es por ello que recientemente se dio a conocer que esta película que protagonizaron actores como Florence Pugh, Lewis Pullman, David Harbour, Sebastian Stan y demás, estará llegando este mismo 2025 a la plataforma de streaming de Disney+.

Tienda Chanel le negó la entrada a Jennifer López por esta razón

[VIDEO] Durante su paso por Estambul, Turquía, Jennifer López protagonizó un episodio inesperado.

¿Cuándo sale Thunderbolts en Disney+?

De acuerdo con una de las fuentes más confiables sobre las novedades del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), la película de Thunderbolts estará llegando a Disney+ el próximo miércoles 27 de agosto de este mismo 2025.

Es importante mencionar que esta película es de las más importantes para la nueva era del UCM debido a que funge como la presentación de “Los Nuevos Vengadores”, esto tras las muertes de Tony Stark, Steve Rogers y la dispersión de otros importantes personajes de la historia.

¿Cómo le fue a Thunderbolts en taquillas a nivel mundial?

Desde su estreno en mayo de este 2025, se ha dado a conocer que la película de Thunderbolts generó más de 376.6 millones de dólares en taquilla a nivel internacional, lo cual superó y por mucho su presupuesto que rondó los 180 mdd.

Con estos números, la película de Marvel se convirtió en una de las más rentables para la compañía en lo que va de este 2025, incluso superando a los filmes de icónicos personajes como el Capitan America.

thunderbolts_escenas_postcreditos_cuantas.jpg
¿Qué superhéroes salen en Thunderbolts?

Vale la pena señalar que esta película contó con la participación de personajes como el Soldado del Invierno, Guardián Rojo, Taskmaster, Ghost, US Agent, Bob, y Yelena Belova quien en las historias de Marvel es la hermana de “La Viuda Negra”.

Precio de Disney+ en México este 2025

El costo de la plataforma de Disney+ en este 2025 es de 149 pesos en el paquete estándar, sin embargo, el resto de los precios son los siguientes:

  • Estándar sin anuncios: 249 pesos
  • Premium: 319 pesos

¿Dónde descargar Disney+?

Disney+ se encuentra disponible para descargar en televisiones inteligentes y sistemas operativos Apple y Android, por lo cual para contar con la plataforma de streaming lo único que se debe hacer es ingresar al siguiente enlace , crear tu cuenta y realizar el pago del plan deseado.

Películas
Streaming
