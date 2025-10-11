Muere Diane Keaton a los 79 años de edad

Durante la tarde de este sábado 11 de octubre de 2025, medios internacionales de los Estados Unidos (EUA) dieron a conocer que la actriz Diane Keaton murió esta mañana a los 79 años de edad, esto dentro de la demarcación de California.

Fue la revista People quien dio a conocer que un portavoz de la familia Keaton, les confirmó el fallecimiento de la actriz que estuvo en películas legendarias como Lovers and Others Strangers, El Padrino y muchas otras que la llevaron a ser considerada como una de las mejores intérpretes a nivel mundial.

¿De qué murió Diane Keaton?

Hasta el momento y tras varias horas de la confirmación de la trágica noticia, no se ha dado a conocer el motivo de la muerte de Diane Keaton, la cual hasta hace un par de días se había mantenido activa en las diferentes plataformas de las redes sociales.

Pese a ello, se informó que la familia pidió a los medios de comunicación respeto a su privacidad, por lo cual no se ha brindado más información sobre los motivos ni los procesos que continuarán tras el deceso.

¿Quién fue Diane Keaton?

Diane Keaton fue considerada como una de las mejores actrices de su época gracias a los papeles que interpretó en varios proyectos, los cuales la llevaron a ser ganadora al premio Oscar en 1978 por su personaje en el filme Annie Hall, así como a otras tres nominaciones en la misma categoría.

Keaton comenzó su carrera como actriz de teatro y tras varios éxitos, dio el salto a la pantalla grande en 1970, siendo el papel de Kay Adams en la película El Padrino, uno de los más importantes.

Películas que filmó Diane Keaton

Entre las películas en las que estuvo la reconocida actriz , están las siguientes:

Reds

Marvin´s Room

Something’s Gotta Give

Manhattan

Looking for Mr. Goodbar

Baby Boom

Premios que ganó Keaton en su carrera

Más allá del premio Oscar que ganó en 1979, Diane también pudo presumir haber ganado dos Globos de Oro y un premio BAFTA, esto por películas como Annie Hall y Something’s Gotta Give.

