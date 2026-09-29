Michi Fest tendrá jornada de esterilización gratis; requisitos y fecha

En la CDMX se realiza el Michi Fest para realizar jornadas de esterilización gratuita para gatos, y si quieres llevar a tu mascota te contamos todos los detalles.
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¿Cuándo y dónde será el Michi Fest 2026?
Esta jornada de esterilización se llevará a cabo el 30 de septiembre y se recibirá a los gatos en un horario de las 07:00 a las 10:00 horas en calle Carlos L. Grácida, avenida Genaro Estrada 200 en la colonia Santa Cruz Meyehualco en la alcaldía Iztapalapa.
Requisitos de esterilización
Si estás interesado en llevar a tu gato a esterilizar es necesario contar con los siguientes requisitos:
- Debe ser un gato sano y estar limpio
- 6 horas de ayuno de alimento y bebida
- Mayor de 6 meses y menor de 6 años
- No animales braquicéfalos
- No hembras en celo/gestantes
- Hembras no lactantes
- No haber sido vacunados o desparasitados en un rango menor a 15 días
- Llevar carnet de vacunación
Los dueños de las mascotas tendrán que presentar:
- INE original y dos copias
- Levar una cobija para el paciente
- Transportadora o bolsa cerrada
- Pañales tipo salvacama
- Disponibilidad de tiempo
Tipos de esterilización de gatos
La esterilización es muy importante no solo para evitar la reproducción, sino también por salud y bienestar. Cuando los gatos no están esterilizados y permanecen en casa les puede generar ansiedad y frustración.
Hay diferentes tipos de esterilización en hembras:
- Ovariectomía que es la extirpación de los ovarios.
- Ovariohisterectomía que es cuando se extraen los órganos reporductores.
- Ligadura, es el menos intrusivo y solo se bloquea el acceso al área de los óvulos.
- Hormonal, inhibe la producción hormonal de las hembras pero los efectos secundarios pueden ser variados y complicados.
En el caso de los machos, los tipos de esterilización son:
- Orquiectomía, que es la extirpación de uno o ambos testículos.
- Vasectomía o ligadura, donde se rompen los conductos que transportan el esperma.
- Castración química, inhibe la producción hormonal durante unos meses.
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