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Michi Fest tendrá jornada de esterilización gratis; requisitos y fecha

En muchos hogares de CDMX tienen gatos como mascota y para evitar que se reproduzcan de manera descontrolada se realizan jornadas de esterilización gratuita.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX se realiza el Michi Fest para realizar jornadas de esterilización gratuita para gatos, y si quieres llevar a tu mascota te contamos todos los detalles.

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¿Cuándo y dónde será el Michi Fest 2026?

Esta jornada de esterilización se llevará a cabo el 30 de septiembre y se recibirá a los gatos en un horario de las 07:00 a las 10:00 horas en calle Carlos L. Grácida, avenida Genaro Estrada 200 en la colonia Santa Cruz Meyehualco en la alcaldía Iztapalapa.

Requisitos de esterilización

Si estás interesado en llevar a tu gato a esterilizar es necesario contar con los siguientes requisitos:

  • Debe ser un gato sano y estar limpio
  • 6 horas de ayuno de alimento y bebida
  • Mayor de 6 meses y menor de 6 años
  • No animales braquicéfalos
  • No hembras en celo/gestantes
  • Hembras no lactantes
  • No haber sido vacunados o desparasitados en un rango menor a 15 días
  • Llevar carnet de vacunación

Los dueños de las mascotas tendrán que presentar:

  • INE original y dos copias
  • Levar una cobija para el paciente
  • Transportadora o bolsa cerrada
  • Pañales tipo salvacama
  • Disponibilidad de tiempo

Tipos de esterilización de gatos

La esterilización es muy importante no solo para evitar la reproducción, sino también por salud y bienestar. Cuando los gatos no están esterilizados y permanecen en casa les puede generar ansiedad y frustración.

Hay diferentes tipos de esterilización en hembras:

  • Ovariectomía que es la extirpación de los ovarios.
  • Ovariohisterectomía que es cuando se extraen los órganos reporductores.
  • Ligadura, es el menos intrusivo y solo se bloquea el acceso al área de los óvulos.
  • Hormonal, inhibe la producción hormonal de las hembras pero los efectos secundarios pueden ser variados y complicados.

En el caso de los machos, los tipos de esterilización son:

  • Orquiectomía, que es la extirpación de uno o ambos testículos.
  • Vasectomía o ligadura, donde se rompen los conductos que transportan el esperma.
  • Castración química, inhibe la producción hormonal durante unos meses.

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