Michi Fest tendrá jornada de esterilización gratis; requisitos y fecha

En la CDMX se realiza el Michi Fest para realizar jornadas de esterilización gratuita para gatos, y si quieres llevar a tu mascota te contamos todos los detalles.

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¿Cuándo y dónde será el Michi Fest 2026?

Esta jornada de esterilización se llevará a cabo el 30 de septiembre y se recibirá a los gatos en un horario de las 07:00 a las 10:00 horas en calle Carlos L. Grácida, avenida Genaro Estrada 200 en la colonia Santa Cruz Meyehualco en la alcaldía Iztapalapa.

Requisitos de esterilización

Si estás interesado en llevar a tu gato a esterilizar es necesario contar con los siguientes requisitos:

Debe ser un gato sano y estar limpio

6 horas de ayuno de alimento y bebida

Mayor de 6 meses y menor de 6 años

No animales braquicéfalos

No hembras en celo/gestantes

Hembras no lactantes

No haber sido vacunados o desparasitados en un rango menor a 15 días

Llevar carnet de vacunación

Los dueños de las mascotas tendrán que presentar:

INE original y dos copias

Levar una cobija para el paciente

Transportadora o bolsa cerrada

Pañales tipo salvacama

Disponibilidad de tiempo

Tipos de esterilización de gatos

La esterilización es muy importante no solo para evitar la reproducción, sino también por salud y bienestar. Cuando los gatos no están esterilizados y permanecen en casa les puede generar ansiedad y frustración.

Hay diferentes tipos de esterilización en hembras:

Ovariectomía que es la extirpación de los ovarios.

Ovariohisterectomía que es cuando se extraen los órganos reporductores.

Ligadura, es el menos intrusivo y solo se bloquea el acceso al área de los óvulos.

Hormonal, inhibe la producción hormonal de las hembras pero los efectos secundarios pueden ser variados y complicados.

En el caso de los machos, los tipos de esterilización son:

Orquiectomía, que es la extirpación de uno o ambos testículos.

Vasectomía o ligadura, donde se rompen los conductos que transportan el esperma.

Castración química, inhibe la producción hormonal durante unos meses.

La gatos son animales maravillosos y delicados que contrario a creencias populares necesitan esterilizarse y un hogar que les de protección dentro



Por eso el #MichiFest de este miércoles busca su cuidado y hacer ronronear a la CDMX 😸 ¡asiste @ClaraBrugadaM @GobCDMX @SSaludCdMx pic.twitter.com/zvjlWoYyHO — Agencia de Atención Animal (@AgatanCdmx) September 29, 2026

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