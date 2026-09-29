Hoy No Circula para el martes: los autos que descansan en CDMX y Edomex hoy 29 de septiembre

Es martes 29 de septiembre, casi se acaba el mes y el Hoy No Circula sigue vigente para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), es por eso que te contamos cuáles automóviles se deben de quedar en casa durante este día.

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, estos son los vehículos que no pueden circular por el Valle de México:

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 29 de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 pic.twitter.com/TG03UGLVVv — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 29, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex durante este martes

Toma en cuenta que la medida restrictiva aplica desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas (tiempo del centro del país), en caso de que no la cumplas, entonces podrás ser acreedor a una multa de más de tres mil pesos y sería un golpe durísimo a tu cartera a unas cuantas horas de la quincena.

Sin embargo, existen algunos automóviles que están exentos de la medida:

Holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico

¿Doble Hoy No Circula para este martes 29 de septiembre?

Para que haya Doble Hoy No Circula durante este martes 29 de septiembre, primero las autoridades deben de activar la Fase 1 de la Contingencia Ambiental del Valle de México; sin embargo, la Dirección de Monitoreo Atmosférico menciona que el Índice de Aire y Salud es bueno, además de que el nivel de riesgo es bajo.

Esto puede cambiar con el paso del día, ya que pueden aumentar los contaminantes, tal como ha pasado en los últimos días, es por eso que las autoridades piden a la ciudadanía estar al pendiente a cualquier modificación a las restricciones vehiculares.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.