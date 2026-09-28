CDMX tendrá tres marchas hoy lunes; calles cerradas por bloqueos

La Ciudad de México (CDXMX) será sede de tres marchas hoy lunes 28 de septiembre y serán llevadas a cabo por jubilados y las colectivas feministas “Mujeres de la Sal” y “Rosas Rojas México”.
Estas marchas provocarán calles cerradas sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que los conductores deben estar al tanto de los bloqueos y las alternativas viales.
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Jubilados del IPN
Jubilados, pensionados y familiares fallecidos y personal en activo realizarán una marcha de la explanada del Palacio de Bellas Artes rumbo a la Secretaría de Educación Pública.
Exigen respuesta y seguimiento al pliego petitorio entregado a las autoridades federales. No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
Colectiva Feminista “Mujeres de la Sal”
La colectiva marchará del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo de la CDMX, a las 13:00 horas. Entre las organizaciones de apoyo están “Mamá feminista” y “La cadera de Eva”.
Colectiva Feminista “Rosas Rojas México”
La colectiva saldrá de la Glorieta “La Joven de Amajac”, ubicada en Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo, a las 14:00 horas.
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