CDMX tendrá tres marchas hoy lunes; calles cerradas por bloqueos

La Ciudad de México (CDXMX) será sede de tres marchas hoy lunes 28 de septiembre y serán llevadas a cabo por jubilados y las colectivas feministas “Mujeres de la Sal” y “Rosas Rojas México”.

Estas marchas provocarán calles cerradas sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que los conductores deben estar al tanto de los bloqueos y las alternativas viales.

¡Tómalo en cuenta! 🔴 🚧 La circulación en la Avenida Universidad se encuentra afectada debido a un bloqueo a la altura de Real Mayorazgo, alcaldía Benito Juárez https://t.co/L4Jo3cP173 pic.twitter.com/7XElsxiaeN — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 28, 2026

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Jubilados del IPN

Jubilados, pensionados y familiares fallecidos y personal en activo realizarán una marcha de la explanada del Palacio de Bellas Artes rumbo a la Secretaría de Educación Pública.

Exigen respuesta y seguimiento al pliego petitorio entregado a las autoridades federales. No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Colectiva Feminista “Mujeres de la Sal”

La colectiva marchará del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo de la CDMX, a las 13:00 horas. Entre las organizaciones de apoyo están “Mamá feminista” y “La cadera de Eva”.

Colectiva Feminista “Rosas Rojas México”

La colectiva saldrá de la Glorieta “La Joven de Amajac”, ubicada en Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo, a las 14:00 horas.

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