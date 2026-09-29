Hay partículas PM10 y ozono en el ambiente y dañan la calidad del aire hoy en CDMX

En la CDMX, el Sistema de Monitoreo Atmosférico se encarga de analizar cómo se encuentra la calidad del aire para que en caso necesario se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y hoy se detectaron partículas contaminantes.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX?

De acuerdo con el reporte, la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo bajo, pero se detectaron partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5. El ozono es uno de los más peligrosos para la salud de las personas ya que es un gas que reaccionar con óxidos de nitrógeno y provoca irritación en las vías respiratorias.

Las PM10 y PM2.5 también son muy dañinas ya que están formadas por polvo, cenizas, polen, hollín y terrígenos de procesos eólicos y pueden ingresar a los alveólos pulmonares y al torrente sanguíneo.

La exposición prolongada a estos contaminantes puede causar ataques de asma, tos, conjuntivitis, problemas cardiovasculares y riesgo de cáncer de pulmón, por ello se recomienda a la población tomar previsiones cuando hay alta concentración de contaminantes.

¿Cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la autoridad que determina cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y esto ocurre cuando las partículas contaminantes superan los 150 puntos.

Además, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementa el Doble Hoy No Circula y se endurecen las restricciones vehiculares y se pide a la población evitar realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Por ahora no se tiene previsto que se implementen estas medidas y el Hoy No Circula aplica de manera normal y solo descansan los autos holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placa 7 y 8.

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