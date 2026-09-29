¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: Así están las estaciones y líneas este martes 29 de septiembre

Si tu automóvil se queda en casa por el Hoy No Circula durante este martes 29 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX), sal con tiempo porque ya hay afectaciones en los principales transportes públicos.
Aquí en adn Noticias te contamos cómo avanzan tanto el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro como el Metrobús durante este día para que estés a tiempo en todos tus compromisos.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 29 de septiembre
Así avanza el Metro CDMX este martes
- 07:45 horas: se registra alta afluencia en la línea 3 del Metro CDMX
- 06:50 horas: Metro CDMX informa que las líneas 2, 7 y 12 tienen alta afluencia
- 06:46 horas: circulación constante en las líneas 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, A y B
- 06:01 horas: Metro CDMX informa que las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 12
- 05:50 horas: descartan retrasos o averías en la línea B del Metro CDMX
- 05:31 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 7 del Metro CDMX
- 05:26 horas: Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes en la línea 12 tras reportes de retrasos
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
¿Cómo va el Metrobús CDMX durante este 29 de septiembre?
- 06:50 horas: retrasos en la línea 5 del Metrobús CDMX
- 05:10 horas: se restablece el servicio de la estación Euzkaro de la línea 1 del Metrobús CDMX
- 05:09 horas: sin servicio la estación Potrero, de la línea 1 del Metrobús CDMX en dirección El Caminero, por obras
- 04:37 horas: se restablece el servicio de la estación Álamos, de la línea 2 del Metro CDMX
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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