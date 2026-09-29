¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: Así están las estaciones y líneas este martes 29 de septiembre

Si tu automóvil se queda en casa por el Hoy No Circula durante este martes 29 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX), sal con tiempo porque ya hay afectaciones en los principales transportes públicos.

Aquí en adn Noticias te contamos cómo avanzan tanto el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro como el Metrobús durante este día para que estés a tiempo en todos tus compromisos.

#MetroAlMomento: Se registra afluencia controlada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B.



Las Líneas 3 y 12 presentan alta afluencia, por lo que los tiempos de espera en andenes pueden aumentar. Para atender la demanda,… pic.twitter.com/JNMS4GCQC9 — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 29, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 29 de septiembre

Así avanza el Metro CDMX este martes

07:45 horas: se registra alta afluencia en la línea 3 del Metro CDMX

06:50 horas: Metro CDMX informa que las líneas 2, 7 y 12 tienen alta afluencia

06:46 horas: circulación constante en las líneas 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, A y B

06:01 horas: Metro CDMX informa que las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 12

05:50 horas: descartan retrasos o averías en la línea B del Metro CDMX

del Metro CDMX 05:31 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 7 del Metro CDMX

05:26 horas: Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes en la línea 12 tras reportes de retrasos

tras reportes de retrasos 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

¿Cómo va el Metrobús CDMX durante este 29 de septiembre?

06:50 horas: retrasos en la línea 5 del Metrobús CDMX

05:10 horas: se restablece el servicio de la estación Euzkaro de la línea 1 del Metrobús CDMX

de la línea 1 del Metrobús CDMX 05:09 horas: sin servicio la estación Potrero , de la línea 1 del Metrobús CDMX en dirección El Caminero, por obras

, de la línea 1 del Metrobús CDMX en dirección El Caminero, por obras 04:37 horas: se restablece el servicio de la estación Álamos , de la línea 2 del Metro CDMX

, de la línea 2 del Metro CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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