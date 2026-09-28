¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: retrasos en líneas 8, A y B este 28 de septiembre

Comenzó una nueva semana y si tu automóvil se tiene que quedar en casa este lunes 28 de septiembre debido al Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX), la mejor opción es tomar transporte público.
Aquí en adn Noticias te contamos cómo va el Metro y Metrobús en tiempo real para que no llegues tarde a tus compromisos este lunes.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 28 de septiembre
Así avanza el Metro CDMX hoy lunes
- 06:40 horas: Metro CDMX descarta averías en la línea B e informa alta afluencia
- 06:34 horas: siguen los reportes por retrasos en la línea A del Metro CDMX
- 06:32 horas: reportan retrasos en la línea 9 del Metro CDMX; descartan averías
- 06:31 horas: Metro CDMX descarta averías en la línea 8 pese a reportes por altos tiempos de espera; autoridades agilizan la circulación de los trenes
- 06:03 horas: Metro CDMX reporta circulación constante de trenes en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12
- 05:53 horas: usuarios reportan retrasos en la línea A del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación
- 05:49 horas: Metro CDMX agiliza la salida de trenes en la línea B
- 05:27 horas: usuarios reportan retrasos en la línea B
- 05:05 horas: la estación Zócalo, de la línea 2 del Metro CDMX, se encuentra abierta y brindando servicio con normalidad tras el cierre del pasado domingo
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
¿Cómo va el Metrobús CDMX este 28 de septiembre?
- 06:30 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 1 del Metrobús; autoridades informan que el servicio es continuo
- 04:31 horas: sin servicio la estación Euzkaro de la línea 1 del Metrobús, dirección El Caminero, por obras
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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