¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: retrasos en líneas 8, A y B este 28 de septiembre

Comenzó una nueva semana y si tu automóvil se tiene que quedar en casa este lunes 28 de septiembre debido al Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX), la mejor opción es tomar transporte público.

Aquí en adn Noticias te contamos cómo va el Metro y Metrobús en tiempo real para que no llegues tarde a tus compromisos este lunes.

#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 28 de septiembre

Así avanza el Metro CDMX hoy lunes

06:40 horas: Metro CDMX descarta averías en la línea B e informa alta afluencia

e informa alta afluencia 06:34 horas: siguen los reportes por retrasos en la línea A del Metro CDMX

06:32 horas: reportan retrasos en la línea 9 del Metro CDMX; descartan averías

06:31 horas: Metro CDMX descarta averías en la línea 8 pese a reportes por altos tiempos de espera; autoridades agilizan la circulación de los trenes

pese a reportes por altos tiempos de espera; autoridades agilizan la circulación de los trenes 06:03 horas: Metro CDMX reporta circulación constante de trenes en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12

05:53 horas: usuarios reportan retrasos en la línea A del Metro CDMX ; autoridades agilizan la circulación

; autoridades agilizan la circulación 05:49 horas: Metro CDMX agiliza la salida de trenes en la línea B

05:27 horas: usuarios reportan retrasos en la línea B

05:05 horas: la estación Zócalo, de la línea 2 del Metro CDMX, se encuentra abierta y brindando servicio con normalidad tras el cierre del pasado domingo

y brindando servicio con normalidad tras el cierre del pasado domingo 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

¿Cómo va el Metrobús CDMX este 28 de septiembre?

06:30 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 1 del Metrobús ; autoridades informan que el servicio es continuo

; autoridades informan que el servicio es continuo 04:31 horas: sin servicio la estación Euzkaro de la línea 1 del Metrobús, dirección El Caminero, por obras

del Metrobús, dirección El Caminero, por obras 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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