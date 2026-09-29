Calles paralizadas por marchas y bloqueos en CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) publicó a Agenda de Movilizaciones en la que se dan a conocer qué calles estarán cerradas hoy por bloqueos y diversas manifestaciones y para que no te quedes varado en el tráfico aquí te compartimos los lugares y horarios.

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Marchas en CDMX hoy

De acuerdo con la información se realizará una marcha a las 11:00 horas que saldrá del Monumento a la Revolución y otro contingente se manifestará del Restaurante “Vips Plaza E. Molina” en Calz. San Juan de Aragón No. 516, colonia DM Nacional, alcaldía Gustavo A Madero con rumbo a la Escuela Nacional Preparatoria No. 3 “Justo Sierra” UNAM en Av. Ing. Eduardo Molina No. 1577, colonia DM Nacional, alcaldía Gustavo A Madero.

¿Dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?

Se tienen previstas manifestaciones en:

05:30 horas en Palacio Nacional en Plaza de la Constitución , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc 07:00 horas en Colegio de Bachilleres Plantel 3 “Iztacalco“ en Eje 3 Ote. Francisco del Paso y Troncoso No. 1150 , colonia Infonavit Iztacalco, alcaldía Iztacalco.

, colonia Infonavit Iztacalco, alcaldía Iztacalco. 10:00 horas en Plaza de la Ciudadela Emilio Dondé y Balderas, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en Cerro Quinceo y Amacuzac , colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán y en Coordinación de los Centros de Transferencia Modal en Av. del Taller No. 17, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

, colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán y en Coordinación de los Centros de Transferencia Modal en Av. del Taller No. 17, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza. 12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. 16:00 horas en Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas) en Av. José María Pino Suárez No. 2 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Durante el día en Secretaría de Educación Pública República de Brasil No. 31, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

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