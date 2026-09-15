¿A qué hora toca Intocable en el Zócalo hoy 15 de septiembre?

Intocable dará un concierto gratuito en el Zócalo capitalino para celebrar las fiestas patrias este 15 de septiembre. Seguramente, ya te estás alistando para cantar a todo pulmón esas canciones pegadoras que sí nos llegan a los mexicanos. Por eso, en adn Noticias, te tenemos todos los detalles para que no se te haga tarde y, por nada del mundo, te vayas a perder el show del que todos vamos a estar hablando.

Antes de que reúnas a la familia y salgan rumbo al Centro Histórico de la CDMX, anota lo siguiente: El concierto de Intocable en el Zócalo será a las 21:00 horas; es decir, que la banda tocará dos horas antes de que inicie la Ceremonia del Grito. ¡Que no se te pase!

Este concierto forma parte de la gira “Cultura” Tour 2026 y llega en uno de los mejores momentos de la banda, pues acaban de recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Hoy cumplimos un sueño que jamás imaginamos cuando comenzamos este camino.⭐️ Recibir nuestra estrella en @hwdwalkoffame nos llena de orgullo, pero sobre todo, de gratitud. Gracias a nuestras familias, a nuestro equipo y a todos los fans, Gracias! pic.twitter.com/kJMU2PMF3Q — Grupo Intocable (@grupointocable) July 17, 2026

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¿A qué hora es el Grito de Independencia 2026?

La verbena mexicana por la Ceremonia del Grito en el Zócalo capitalino comenzará en punto de las 19:00 horas. Los horarios previstos son los siguientes:

Otros conciertos programados: 19:00 horas

Concierto de Intocable: 21:00 horas

Ceremonia del Grito: A las 23:00 horas

🇲🇽 ¡Viva México! 🇲🇽



Este #15DeSeptiembre nos vemos en el #Zócalo para celebrar juntas y juntos el #GritodeIndependencia. 🎉🎺



Y para hacer la noche todavía más especial, ¡estará #Intocable poniendo a cantar a todo #México! 🤠🎶 pic.twitter.com/yPs4eRcTWT — Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (@SEBIEN_cdmx) September 14, 2026

Recomendaciones si vas a la Ceremonia del Grito en el Zócalo

Si piensas asistir al Zócalo capitalino para el concierto de Intocable es importante que tomes en cuenta que habrá una gran afluencia de personas, por lo que deberás de llegar temprano, para poder ingresar a la Plancha del Zócalo.

Además, asegúrate de no llevar objetos prohibidos con los que no te permitan entrar, pues habrá varios filtros de seguridad.

Armas y objetos punzocortantes : Cualquier tipo de arma, cuchillo o navaja

: Cualquier tipo de arma, cuchillo o navaja Pirotecnia y explosivos: Bengalas, fuegos artificiales o artefactos similares

Bengalas, fuegos artificiales o artefactos similares Envases de vidrio : Botellas o vasos de vidrio que puedan representar un riesgo

: Botellas o vasos de vidrio que puedan representar un riesgo Objetos peligrosos: Elementos contundentes o cualquier otro objeto que las autoridades detecten en los filtros de revisión

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