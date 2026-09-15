VIDEO: Reportan humo dentro de la estación Gómez Farías del Metro CDMX; suspenden servicio de Línea 1

El servicio de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) se encuentra suspendido de Balbuena a Pantitlán, luego de que se reportó humo dentro de la estación Gómez Farias.

Al momento, la línea rosa sólo tiene servicio provisional de trenes desde Observatorio a Moctezuma en ambos sentidos, posteriormente, unidades de RTP ofrecen apoyo a los usuarios que se dirigen en este tramo.

🚨#AlertaADN

🚇⚠️ Reportan presencia de humo dentro de la estación Gómez Farías, de la Línea 1 del Metro de la CDMX (@MetroCDMX) pic.twitter.com/1orHOunqbq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 15, 2026

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¿Qué pasó en la Línea 1 del Metro CDMX hoy 15 de septiembre?

De acuerdo al mensaje que se emitió, el humo en la zona de vías de la estación Gómez Farías se debió a un objeto metálico que provocó un cortocircuito; sin embargo, personal del STC Metro CDMX ya se encuentra laborando para restablecer el servicio en toda la línea.

Debido a los problemas en las vías, los trenes fueron desalojados y la estación cerrada.

Vías alternas ante el cierre de la Línea 1 del Metro CDMX

Si no quieres tomar el RTP de apoyo, otras alternativas para salir de la zona son:

Metro CDMX

Línea 9 : abordar en las estaciones Puebla y Ciudad Deportiva

: abordar en las estaciones Puebla y Ciudad Deportiva Línea 5 : ingresar por la estación Hangares

: ingresar por la estación Hangares Línea A: ingresar por la estación Agrícola Oriental

Sin embargo, toma en cuenta que usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en las líneas 9 y A.

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