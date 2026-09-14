Seguramente ya estás preparando todo para las Fiestas Patrias 2026 y una de las grandes incógnitas es si habra Ley Seca en tu colonia, pero a diferencia de otros años, la restricción no será genralizada en las 16 alcaldías de CDMX.
Durante estas Fiestas Patrias, las disposiciones oficiales contemplan la suspensión de la venta der bebidas alcohólicas en Tláhuac y determinadas zonas de Tlalpan. Esto significa que quienes planeen celebrar el Grito de la Independencia denerán revisar si su colonia o pueblos se enceuntra dentro de las zonas sujetas a dicha medida.
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¿En qué alcaldías y zonas habrá Ley Seca por las Fiestas Patrias 2026?
En Tláhuac, la prohibició aplica de hoy 14 al jueves 17 de septiembre en todas las colonias, barrios y pueblos de la demarcación. La suspensión contempla bebidas alcohólicas de cualquier graduación y tanto las venta en envase cerrado como abierto o al copeo.
En Tlalpan, la medida estará vigente del 14 al 17 de septiembre, pero no en toda la alcaldía, la Ley Seca se aplicará en las siguientes colonias:
- Colonia Miguel Hidalgo Tercera Sección
- Pueblo de Santo Tomás Ajusco
- Pueblo de San Miguel Ajusco
- Pueblo de San Miguel Topilejo.
Además, la restricción se extenderá hasta las 24:00 horas del 17 de septiembre en:
- Tlalpan Centro I
- Tlalpan Centro II
- El Barrio Niño Jesús.
¿Qué establecimientos tendrán prohibida la venta de bebidas alcohólicas durante las Fiestas Patrias?
La suspensión contempla estabblecimientos como:
- Vinaterías
- Tiendas de abarrites
- Supermercados
- Tiendas de autoservicio
- Negocios que comercializan beidas alcohólicas.
Además de puestos y establecimientos temporales instalados en la vía púbica, según la zonay la disposición correspondiente. Cabe decir que durante las Fiestas Patrias habrá un operativo especial de Conduce Sin Alcohol en la capiital, con vigilancia reforzada para prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol; y tú, ¿ya revisaste si tu colonia está dentro de las zonas con Ley Seca antes de celebrar el Grito en 2026?
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