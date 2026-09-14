Seguramente ya estás preparando todo para las Fiestas Patrias 2026 y una de las grandes incógnitas es si habra Ley Seca en tu colonia, pero a diferencia de otros años, la restricción no será genralizada en las 16 alcaldías de CDMX.

Durante estas Fiestas Patrias, las disposiciones oficiales contemplan la suspensión de la venta der bebidas alcohólicas en Tláhuac y determinadas zonas de Tlalpan. Esto significa que quienes planeen celebrar el Grito de la Independencia denerán revisar si su colonia o pueblos se enceuntra dentro de las zonas sujetas a dicha medida.

#Boletín | Con motivo de los festejos por el CCXVI Aniversario del Grito de #Independencia, que se llevarán a cabo el 15 de septiembre, y del #DesfileMilitar del 16 del mes patrio, por instrucción de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, la @SSC_CDMX implementará diversos… pic.twitter.com/VotW5dxxXY — PBI_SSC (@PBI_SSC) September 14, 2026

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¿En qué alcaldías y zonas habrá Ley Seca por las Fiestas Patrias 2026?

En Tláhuac, la prohibició aplica de hoy 14 al jueves 17 de septiembre en todas las colonias, barrios y pueblos de la demarcación. La suspensión contempla bebidas alcohólicas de cualquier graduación y tanto las venta en envase cerrado como abierto o al copeo.

En Tlalpan, la medida estará vigente del 14 al 17 de septiembre, pero no en toda la alcaldía, la Ley Seca se aplicará en las siguientes colonias:

Colonia Miguel Hidalgo Tercera Sección

Pueblo de Santo Tomás Ajusco

Pueblo de San Miguel Ajusco

Pueblo de San Miguel Topilejo.

Además, la restricción se extenderá hasta las 24:00 horas del 17 de septiembre en:

Tlalpan Centro I

Tlalpan Centro II

El Barrio Niño Jesús.

¿Qué establecimientos tendrán prohibida la venta de bebidas alcohólicas durante las Fiestas Patrias?





La suspensión contempla estabblecimientos como:

Vinaterías

Tiendas de abarrites

Supermercados

Tiendas de autoservicio

Negocios que comercializan beidas alcohólicas.

Reporte del Programa #ConduceSinAlcohol, "Fiestas Patrias 2026”. 🚙

📆 Periodo: Del 11 al 13 de septiembre 2026.



Recuerda: #SiTomasNoManejes 🍷🚫🚙 Siempre alguien te espera pic.twitter.com/S0eYs6nuym — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 14, 2026

Además de puestos y establecimientos temporales instalados en la vía púbica, según la zonay la disposición correspondiente. Cabe decir que durante las Fiestas Patrias habrá un operativo especial de Conduce Sin Alcohol en la capiital, con vigilancia reforzada para prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol; y tú, ¿ya revisaste si tu colonia está dentro de las zonas con Ley Seca antes de celebrar el Grito en 2026?

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