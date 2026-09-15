Contaminación por ozono y PM2.5 afecta la calidad del aire en CDMX hoy, ¿habrá Doble Hoy No Circula?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico realiza un análisis de la calidad del aire todos los días y hoy 15 de septiembre se detectaron partículas contaminantes en la CDMX.

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¿Cómo esta la calidad del aire hoy?

Según el reporte, la calidad del aire es buena, el nivel de riesgo bajo pero hay partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5. Los más peligrosos son el ozono que es un gas que se activa con la luz solar y las PM2.5 que son pequeñas partículas de combustión que pueden ingresar a los pulmones y la sangre.

Otros contaminantes que están presentes en el aire son el dióxido de nitrógeno que es un gas producido por la quema de combustibles en vehículos e industrias, el dióxido de azufre producto de combustión de carbón y petróleo, el monóxido de carbono que se forma por la combustión incompleta y las PM10 que son partículas microscópicas formadas por polvo, cenizas, hollín y polen.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) son las autoridades que determinan cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y esto ocurre cuando los niveles de partículas contaminantes rebasan los 155 puntos.

Por ahora no se tiene previsto que se active, pero se recomienda a la población estar atenta a los avisos ya que en cualquier momento pueden cambiar las condiciones. Por ahora solo tienen prohibido circular en CDMX y Edomex los autos con holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placas 7 y 8.

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