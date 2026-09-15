Tres líneas del Metro CDMX extenderán su horario por el Grito de Independencia

La fiesta va a continuar este 15 y 16 de septiembre, ya que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) anunció que tres líneas extenderán su horario por las celebraciones del Grito de Independencia.

Se trata de las líneas 1, 2 y 3, las cuales cerrarán hasta las 01:00 horas (tiempo local) del miércoles 16 de septiembre, con lo que permitirán que la ciudadanía pueda volver a sus casas si va a las celebraciones en el centro o en algunas alcaldías de la capital.

En el resto de la red, el servicio concluirá a las 00:00 horas como normalmente pasa.

Por instrucciones de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, y en apoyo a la movilidad durante las celebraciones de esta noche, se amplía el horario de servicio hasta la 1:00 a.m. del miércoles 16 de septiembre en las Líneas 1, 2 y 3; las cuales permiten desplazamientos de sur a… pic.twitter.com/3ryn4iURwS — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 15, 2026

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Operativo contra pirotecnia en el Metro CDMX por Fiestas Patrias

Aunado a la extensión de horario, el Metro de la capital informó que en toda la red se mantiene el operativo Cero Pirotecnia, por lo que está estrictamente prohibido el ingreso de artefactos explosivos en estaciones, andenes y trenes.

“El dispositivo se refuerza especialmente en las estaciones ubicadas en la zona central de la red”, se pudo leer en el comunicado que se emitió durante las primeras horas de este martes.

¿A qué hora abrirá el Metro CDMX este 16 de septiembre?

Por otro lado, las autoridades capitalinas informaron que el Metro CDMX abrirá sus puertas de las 12 líneas a las 07:00 horas del martes 16 de septiembre, es decir, tendrá horario de día festivo y domingos. Y cerrará a las 24:00 horas

Sin embargo, para el jueves 17 de septiembre el servicio será normal, es decir, se abrirán las puertas a las 05:00 horas.

Con este anuncio, es importante que ajustes tus horarios para que no llegues tarde a ninguno de tus compromisos, ya que el Metrobús también modificará su servicio:

Igualmente, el horario de cierre se extiende hasta las 01:00 horas:

Línea 1 : de El Caminero a Indios Verdes

: de El Caminero a Indios Verdes Línea 2 : de Tacubaya a Tepalcates

: de Tacubaya a Tepalcates Línea 5: de Preparatoria 1 a Río de los Remedios

En tanto, las líneas 3 y 7 tienen cambio de horario también, pero no en todas las estaciones:

Línea 3 : de Puebla Sta. Cruz Atoyac a Tenayuca

: de Puebla Sta. Cruz Atoyac a Tenayuca Línea 7: de La Diana a Indios Verdes

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