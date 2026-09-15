Autos que descansan por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Para disminuir los índices de contaminación ambiental, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementó el programa Hoy No Circula que prohíbe el tránsito a algunos vehículos, te decimos quienes descansan este día.

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¿Qué autos descansan hoy en CDMX y Edomex?

Este martes tienen prohibido circular los autos con holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placas 7 y 8 de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios de Edomex.

Los únicos vehículos que pueden circular todos los días son los que cuentan con holograma 0 y 00, eléctricos e híbridos.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 15 de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 pic.twitter.com/0UJdRQDIMX — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 15, 2026

Cabe destacar que esta medida se implementa de lunes a sábado y cada día le toca descansar a diferentes autos, el único día que pueden circular todos los vehículos es el domingo.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los automovilistas que circulen el día que les toca descansar serán retirados de la vialidad y llevados al corralón donde deberán pagar una sanción para liberar el vehículo y la multa que es de entre 2 mil y 3 mil pesos.

Calendario de verificación

Si eres automovilista es importante que tomes en consideración que dos veces al año se debe realizar la verificación en CDMX y Edomex y este es el calendario para lo que resta del año:

Rojo con terminación 3 o 4: Septiembre y octubre (fecha límite al 15 de noviembre de 2026).

con terminación 3 o 4: Septiembre y octubre (fecha límite al 15 de noviembre de 2026). Verde con terminación 1 o 2: Octubre y noviembre (fecha límite al 15 de diciembre de 2026).

con terminación 1 o 2: Octubre y noviembre (fecha límite al 15 de diciembre de 2026). Azul con terminación 9 o 0: Noviembre y diciembre.

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