¿Usarás Metro o Metrobús CDMX hoy 15 de septiembre: reportan humo en estación de la Línea 1 en plenas Fiestas Patrias

Llegó el 15 de septiembre y con éste las celebraciones de Fiestas Patrias en todo el país; sin embargo, el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) ya tiene afectaciones durante este martes.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la estación Zócalo/Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra cerrada por eventos en la Plaza de la Constitución; sin embargo, ya presenta retrasos.

Mientras que el Metrobús CDMX tiene estaciones cerradas en las líneas 4, 6 y 7 debido a eventos relativos a las Fiestas Patrias en distintos puntos del país.

#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 y A registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanece cerrada hasta… pic.twitter.com/Ui8vE4eIUD — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 15, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 15 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy 15 de septiembre?

07:22 horas: sin servicio de Balbuena a Pantitlán en la línea 1 del Metro CDMX

en la línea 1 del Metro CDMX 07:20 horas: reportan humo en la estación Gómez Farías de la Línea 1 del Metro CDMX por presunto cortocircuito

🚨#AlertaADN

🚇 Se registra intensa movilización de equipos de emergencia en la estación Gómez Farías, de la Línea 1 del Metro de la CDMX (@MetroCDMX), tras un cortocircuito.



Los convoyes fueron desalojados y la estación permanece cerrada



📹: Armando Martínez (@PLATA11CDMX) pic.twitter.com/Xq3ZLhpR0B — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 15, 2026

07:15 horas: usuarios reportan retrasos de la línea 3 del Metro CDMX

07:00 horas: se registra afluencia alta en las líneas 1 y 7 del Metro CDMX

06:48 horas: revisión de un tren en las vías de la línea 1 del Metro CDMX y ya hay retrasos

06:41 horas: Metro CDX reporta circulación constante en los trenes de las líneas 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, A y B

06:09 horas: Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes en la línea 7

06:00 horas: Metro CDMX informa circulación constante en las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 y A

05:52 horas. usuarios reportan más de 15 minutos de espera en la Línea 9 del Metro CDMX

del Metro CDMX 05:43 horas: retrasos de más de 10 minutos en la Línea 7 del Metro CDMX

del Metro CDMX 05:10 horas: reportan retrasos de 10 minutos en la Línea B del Metro CDMX ; autoridades agilizan circulación de trenes

; autoridades agilizan circulación de trenes 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este martes

18:00 horas: sin servicio en la Ruta Sur de la Línea 4 de la alcaldía Cuauhtémoc a Pino Suárez

07:05 horas: sin servicio de Archivo General de la Nación a Pino Suárez Sur de la Ruta Sur de la Línea 4 del Metrobús

de la Ruta Sur de la Línea 4 del Metrobús 04:42 horas: sin servicio en todo el día De Los Misterios a Gustavo A. Madero de la línea 7 del Metro CDMX

de la línea 7 del Metro CDMX 04:41 horas: sin servicio en todo el día de Hospital Infantil/La Villa a De los Misterios de la Línea 6

de la Línea 6 04:40 horas: sin servicio en todo el día de la Alcaldía Cuauhtémoc a México-Tenochtitlan de la Línea 4 del Metrobús CDMX

de la Línea 4 del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

Finalmente, por día festivo, las líneas 1, 2 y 5 concluirá el servicio del Metrobús CDMX hasta la 01:00 horas del miércoles 16 de septiembre. Lo mismo aplicará para la línea 3 (de Pueblo Sta. Cruz Atoyac a Tenayuca) y la 5 (de La Diana a Indios Verdes).

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