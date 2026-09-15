Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Calles paralizadas por bloqueos, manifestaciones y eventos en CDMX hoy
/Ciudad/Nota

¿Usarás Metro o Metrobús CDMX hoy 15 de septiembre: reportan humo en estación de la Línea 1 en plenas Fiestas Patrias

Son días patrios, pero si tienes que tomar transporte público en la Ciudad de México durante este martes, te contamos cómo avanzan.

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Llegó el 15 de septiembre y con éste las celebraciones de Fiestas Patrias en todo el país; sin embargo, el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) ya tiene afectaciones durante este martes.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la estación Zócalo/Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra cerrada por eventos en la Plaza de la Constitución; sin embargo, ya presenta retrasos.

Mientras que el Metrobús CDMX tiene estaciones cerradas en las líneas 4, 6 y 7 debido a eventos relativos a las Fiestas Patrias en distintos puntos del país.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 15 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy 15 de septiembre?

  • 07:22 horas: sin servicio de Balbuena a Pantitlán en la línea 1 del Metro CDMX
  • 07:20 horas: reportan humo en la estación Gómez Farías de la Línea 1 del Metro CDMX por presunto cortocircuito
  • 07:15 horas: usuarios reportan retrasos de la línea 3 del Metro CDMX
  • 07:00 horas: se registra afluencia alta en las líneas 1 y 7 del Metro CDMX
  • 06:48 horas: revisión de un tren en las vías de la línea 1 del Metro CDMX y ya hay retrasos
  • 06:41 horas: Metro CDX reporta circulación constante en los trenes de las líneas 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, A y B
  • 06:09 horas: Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes en la línea 7
  • 06:00 horas: Metro CDMX informa circulación constante en las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 y A
  • 05:52 horas. usuarios reportan más de 15 minutos de espera en la Línea 9 del Metro CDMX
  • 05:43 horas: retrasos de más de 10 minutos en la Línea 7 del Metro CDMX
  • 05:10 horas: reportan retrasos de 10 minutos en la Línea B del Metro CDMX; autoridades agilizan circulación de trenes
  • 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este martes

  • 18:00 horas: sin servicio en la Ruta Sur de la Línea 4 de la alcaldía Cuauhtémoc a Pino Suárez
  • 07:05 horas: sin servicio de Archivo General de la Nación a Pino Suárez Sur de la Ruta Sur de la Línea 4 del Metrobús
  • 04:42 horas: sin servicio en todo el día De Los Misterios a Gustavo A. Madero de la línea 7 del Metro CDMX
  • 04:41 horas: sin servicio en todo el día de Hospital Infantil/La Villa a De los Misterios de la Línea 6
  • 04:40 horas: sin servicio en todo el día de la Alcaldía Cuauhtémoc a México-Tenochtitlan de la Línea 4 del Metrobús CDMX
  • 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

Finalmente, por día festivo, las líneas 1, 2 y 5 concluirá el servicio del Metrobús CDMX hasta la 01:00 horas del miércoles 16 de septiembre. Lo mismo aplicará para la línea 3 (de Pueblo Sta. Cruz Atoyac a Tenayuca) y la 5 (de La Diana a Indios Verdes).

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO