Choques en la CDMX hoy 3 de septiembre: Estas son las zonas afectadas por accidentes viales

Los choques en la CDMX son una de las principales causas del tráfico pesado en calles y avenidas de la capital mexicana. Por eso, si vas a salir hoy 3 de septiembre, te recomendamos que revises la lista de incidentes viales, para que planees tu ruta por vías alternas.

Desde los primeros minutos del día, los servicios de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX se mantienen activos atendiendo incidentes viales en las 16 alcaldías de la capital. Estas son las vialidades afectadas por choques hoy.

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Lista de accidentes ocurridos hoy jueves 3 de septiembre en la CDMX

00:05 horas: Reportan volcadura en segundo nivel de Anillo Periférico con dirección al Sur, a la altura de Condor, colonia Los Alpes.

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