Cierres viales por bloqueos y manifestaciones en CDMX hoy

Para que no te quedes atrapado en el tráfico, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones con los bloqueos que se llevarán a cabo en la CDMX hoy.

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¿Qué calles estarán cerradas hoy por bloqueos?

Según la información las calles que tendrán cortes a la circulación son:

08:00 horas : Colectivo Mexicanos vs Narcoestado realizarán una manifestación en el Monumento a la Revolución en Plaza de la República , colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

: Colectivo Mexicanos vs Narcoestado realizarán una manifestación en el Monumento a la Revolución en , colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. 10:00 horas : Colectivo “Hoy somos todos por Miguel” protestarán en Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114 , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

: Colectivo “Hoy somos todos por Miguel” protestarán en Juzgados Penales de la Ciudad de México en , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. 10:30 horas : Colectiva “Minerva” se manifestarán en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100 , colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

: Colectiva “Minerva” se manifestarán en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en , colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. 12:00 horas : Plataforma 4:20 se reunirán en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez y en Av. Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

: Plataforma 4:20 se reunirán en Monumento a la Madre en , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez y en Av. Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero. 13:00 horas : Comunidad organizada de licenciatura de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se manifestarán en Prol. de Carpio y Plan de Ayala , colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

: Comunidad organizada de licenciatura de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se manifestarán en , colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo. 14:00 horas : Colectiva “Autogestión feminista” realizarán una protesta en la Estación “Bellas Artes”, línea 2 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Salida Francesa) en Angela Peralta y Av. Hidalgo , colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

: Colectiva “Autogestión feminista” realizarán una protesta en la Estación “Bellas Artes”, línea 2 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Salida Francesa) en , colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Durante el día, integrantes de la Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio se manifestará en el Tribunal de Disciplina Judicial en Av. Insurgentes Sur No. 2417 , colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón. Movimiento de Regeneración Sindical realizará una manifestación durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Así que si tenías planeado utilizar alguna de estas vías te recomendamos buscar alternativas debido a que el tránsito en la zona será complicado.

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