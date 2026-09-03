EN VIVO: Retrasos en las líneas 2, 3, 8 y B del Metro CDMX; altos tiempos de espera en Metrobús hoy 3 de septiembre

¿Tu automóvil se queda en casa por el Hoy No Circula? Entonces sal con tiempo porque ya hay afectaciones en los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) durante este jueves 3 de septiembre.
En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, las afectaciones están en la línea 3; sin embargo, también se presentan retrasos de más de 10 minutos en las líneas 2, 8 y B.
Por otro lado, los usuarios mencionaron que hay altos tiempos de espera en la línea 1 del Metrobús; las autoridades mencionaron que se debe a la carga vehicular sobre avenida Insurgentes.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 3 de septiembre
¿Cómo va el Metro CDMX hoy jueves?
- 06:23 horas: usuarios reportan altos tiempos de espera en la línea 1 del Metro CDMX
- 06:07 horas: retrasos de más de 15 minutos en la línea 8 del Metro CDMX
- 06:01 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 3 del Metro CDMX; autoridades agilizan la salida de trenes desde las terminales
- 06:00 horas: Metro CDMX registra circulación constante de trenes en las terminales en las líneas 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12 y A
- 05:41 horas: reportan retrasos en la Línea B después de la revisión de un tren en la zona de vías
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX este 3 de septiembre
- 06:13 horas: retrasos en la línea 7 del Metrobús CDMX por carga vehicular
- 06:11 horas: retrasos en la línea 1 del Metrobús CDMX; autoridades informa que se debe a carga vehicular en la avenida Insurgentes
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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