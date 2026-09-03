EN VIVO: Retrasos en las líneas 2, 3, 8 y B del Metro CDMX; altos tiempos de espera en Metrobús hoy 3 de septiembre

¿Tu automóvil se queda en casa por el Hoy No Circula? Entonces sal con tiempo porque ya hay afectaciones en los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) durante este jueves 3 de septiembre.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, las afectaciones están en la línea 3; sin embargo, también se presentan retrasos de más de 10 minutos en las líneas 2, 8 y B.

Por otro lado, los usuarios mencionaron que hay altos tiempos de espera en la línea 1 del Metrobús; las autoridades mencionaron que se debe a la carga vehicular sobre avenida Insurgentes.

#MetroAlMomento: Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/LgTsDwYqmS — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 3, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 3 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy jueves?

06:23 horas: usuarios reportan altos tiempos de espera en la línea 1 del Metro CDMX

del Metro CDMX 06:07 horas: retrasos de más de 15 minutos en la línea 8 del Metro CDMX

del Metro CDMX 06:01 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 3 del Metro CDMX; autoridades agilizan la salida de trenes desde las terminales

del Metro CDMX; autoridades agilizan la salida de trenes desde las terminales 06:00 horas: Metro CDMX registra circulación constante de trenes en las terminales en las líneas 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12 y A

de trenes en las terminales en las 05:41 horas: reportan retrasos en la Línea B después de la revisión de un tren en la zona de vías

después de la revisión de un tren en la zona de vías 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Hola @Hildi_f, gracias por tu reporte, Centro de Control supervisa la frecuencia de salida, no obstante, la carga vehicular y en horas de alta demanda, puede ocasionar retrasos en el paso de las unidades.

Hemos solicitado el apoyo del personal de L1 para optimizar la regulación… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 3, 2026

Así avanza el Metrobús CDMX este 3 de septiembre

06:13 horas: retrasos en la línea 7 del Metrobús CDMX por carga vehicular

por carga vehicular 06:11 horas: retrasos en la línea 1 del Metrobús CDMX; autoridades informa que se debe a carga vehicular en la avenida Insurgentes

autoridades informa que se debe a carga vehicular en la avenida Insurgentes 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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