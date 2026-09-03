Marcha y 7 bloqueos colapsan calles de CDMX; cierres viales hoy

Hoy se tienen previstos bloqueos y manifestaciones en diferentes zonas de la CDMX y para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tu destino te contamos qué calles estarán cerradas y con afectaciones.

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Marcha de maquineros en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) publicó la Agenda de Movilizaciones y la Unión Nacional de Maquineros A.C llevará a cabo una marcha a las 09:00 horas del Ángel de la Independencia; 09:30 horas del Senado de la República y a las 12:00 horas de la Secretaría de Gobernación con rumbo a la Cámara de Diputados.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy

También habrá cortes a la circulación en:

Palacio Nacional en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 05:00 horas.

Emiliano Zapata No. 854, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza a las 09:30 horas.

Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en Unión No. 25, colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa a las 10:00 horas.

Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc y en la Embajada de los Estados Unidos de América en Presa Angostura No. 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo a las 11:00 horas.

Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Comisión Federal de Electricidad en Av. Paseo de la Reforma No. 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 13:00 horas.

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa y en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez durante el día.

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