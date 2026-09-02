Partículas PM2.5 contaminan la CDMX; así esta la calidad del aire hoy

La CDMX es una de las ciudades más grandes del mundo y con más tráfico lo que provoca que los índices de contaminación sean altos y por eso, el Sistema de Monitoreo Atmosférico realiza un análisis para conocer cómo está la calidad del aire y así activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y este miércoles se detectaron partículas contaminantes.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado pero hay partículas contaminantes PM2.5 que se encuentran suspendidas en el aire y son provocadas por la combustión de diésel, fábricas, termoeléctricas e incendios.

Como son muy pequeñas la nariz no puede filtrarlas y atraviesan los pulmones y pueden llegar a los alvéolos y provocar asma, bronquitis e infecciones. También se les relaciona con infartos, hipertensión y embolias.

Además hoy hay radiación por lo que se recomienda a la población utilizar protector solar y evitar realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas que es cuando hay mayor concentración de partículas contaminantes.

¿Cuántas fases de contingencia ambiental hay y cuándo se activan?

En la Zona Metropolitana del Valle de México hay 2 Fases de Contingencia Ambiental, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) son las que determinan cuándo se activan.

La 1 aplica cuando las concentraciones de contaminantes rebasan los 155 puntos por ozono. Mientras que la 2 se activa cuando se superan los 200 puntos y es el nivel máximo de riesgo y se suspenden actividades escolares y eventos masivos al aire libre.

Por ahora no se prevé que se active alguna de las fase y el Hoy No Circula aplica de manera normal y solo descansan los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placas 3 y 4.

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