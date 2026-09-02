Por segunda ocasión en el año, algunos vehículos deberán realizar la verificación vehicular en la Ciudad de México para poder seguir circulando por las calles de la capital.

Este trámite se realiza dependiendo el último número de placa y el color del engomado. Por ello, aquí en adn Noticias te contamos qué carros deben hacer la verificación vehicular en septiembre.

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¿Qué carros deben hacer la verificación en septiembre?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) publicó un calendario en el que se indica la terminación de placas y el color de engomado de los vehículos que deberán verificar este mes.

Si tienes dudas sobre qué vehículos se deben verificar en septiembre, estas son las placas y engomados:

Agosto y septiembre: engomado rosa, último digito 7 y 8

Pero, además, también se abrió el proceso para los vehículos con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4. Aunque estos autos tienen septiembre y octubre para realizarlo.

Verificación vehicular: requisitos para realizar el trámite

Pero antes de acudir a los verificentros, es importante que revises algunos de los requisitos para realizar la verificación vehicular.

Uno de ellos es tener el vehículo en óptimas condiciones, ya que, si se presenta alguna falla durante las pruebas, no podrás realizar la verificación vehicular.

Después de tener tu auto en correcta operación, podrás seguir con el proceso de verificación vehicular siempre y cuando no tengas multas, adeudos o fotocívicas.

Ya con todo eso, deberás realizar una cita en el verificentro más cercano o bien, en el sitio web.

Finalmente, deberás acudir el día y hora señalada con los siguientes documentos:

Identificación oficial

Tarjeta de circulación

Comprobante de la última verificación

Copa de la factura (solo si el vehículo es nuevo)

Precio de la verificación vehicular

Para este segundo semestre, el costo de la verificación vehicular es de 738 pesos (con IVA incluido).

Sin embargo, si realizas el trámite fuera de las fechas programas, la multa por verificación extemporánea es de 2 mil 263 pesos.

Así que evita multas y anticípate realizando la verificación vehicular en septiembre 2026 para este segundo semestre del año.

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