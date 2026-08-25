Fuerte choque múltiple en Avenida Constituyentes, alcaldía Miguel Hidalgo; auto queda prensado | VIDEO

Un fuerte choque múltiple se registró hoy 25 de agosto en la avenida Constituyentes, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Un auto quedó prensado entre dos tráileres cuando circulaba por esta importante vía.

El accidente vial dejó dos personas lesionadas y caos vial en la zona, donde ya laboran servicios de emergencia. Te contamos los detalles.

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¿Qué pasó hoy en la avenida Constituyentes?

Durante la tarde de este martes 25 de agosto, un vehículo chocó de frente contra un tráiler, mientras circulaba por la avenida Constituyentes, a la altura del Parque Lira. Tras este primer impacto, el automóvil recibió un segundo golpe, por parte de otro tráiler que lo embistió por la parte de atrás.

🚨 #AlertaADN | Choque múltiple deja al menos dos lesionados en Constituyentes



Dos tráileres y un automóvil chocaron en Avenida Constituyentes, cerca de Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo.



⚠️ Se reportan al menos dos personas lesionadas en la zona pic.twitter.com/OkCQiq05z8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 25, 2026

Tras este segundo impacto, el automóvil de color rojo quedó prensado entre las dos unidades de carga pesada. Se reportan dos personas lesionadas, el conductor del auto que funciona como taxi de aplicación y la pasajera.

choque en cdmx hoy 25 de agosto Auto queda prensado entre dos tráileres hoy 25 de agosto. (Saúl Díaz)

Servicios de emergencia atienden a lesionados

Tras ocurrido el siniestro, cuerpos de emergencia se movilizaron de inmediato a la zona para atender a las personas lesionadas.

Choque múltiple en Constituyentes Hay dos personas lesionadas tras el choque múltiple en Avenida Constituyentes hoy 25 de agosto. (Saúl Díaz)

Asimismo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudada de la CDMX trabajan para retirar el vehículo de la avenida y agilizar el tráfico en Constituyentes.

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