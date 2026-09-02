EN VIVO: Retrasos de la línea 3, 8, 9 y B del Metro CDMX; se restablece la L1 del Metrobús hoy 2 de septiembre

¿Tu automóvil se tiene que quedar en casa por el Hoy No Circula? Ten mucha paciencia durante este miércoles 2 de septiembre porque se presentan afectaciones en las principales líneas del Metro y Metrobús.

En el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro hay afectaciones en las líneas 3, 8, 9 y B, hasta el momento las autoridades mencionaron que agilizan la salida de los trenes desde las terminales, pero aún no reportan un hecho en específico.

Por otro parte, durante las primeras horas del día en el Metrobús CDMX se restableció la circulación en las líneas 1, 3 y 5.

#MetroAlMomento: En las Líneas 1, 2, 7, 8, 12, A y B se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes. Recuerda que la información puede cambiar por eventualidades en la operación.



La Línea 3 y 9 presentan afluencia alta; se envían unidades vacías a las… pic.twitter.com/NwOQ7t2UrO — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 2, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 2 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy 2 de septiembre?

06:33 horas: Metro CDMX reporta afluencia alta en las líneas 9 y 3 por lo que habrá retrasos hasta que se normalice la circulación con la presencia de personas en las estaciones

por lo que habrá retrasos hasta que se normalice la circulación con la presencia de personas en las estaciones 06:04 horas: Línea A presenta retrasos de más de 10 minutos ; autoridades agilizan la circulación de los trenes

; autoridades agilizan la circulación de los trenes 06:00 horas: usuarios reportan afectaciones en la línea 9 del Metro CDMX ; autoridades no reportan alguna incidencia

; autoridades no reportan alguna incidencia 05:59 horas: Metro CDMX informa circulación constante en las líneas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12 y A

05:45 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 12 del Metro CDMX

del Metro CDMX 05:44 horas: retrasos de más de 10 minutos en la Línea 8 del Metro CDMX ; autoridades no reportan alguna afectación

; autoridades no reportan alguna afectación 05:29 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la Línea B del Metro CDMX

del Metro CDMX 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

🟢AVISO L1



3⃣Seguimos informando, al momento, se restablece el servicio en toda la línea.

(Actualización 04:34 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:https://t.co/3EhLMMAToJ#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 2, 2026

Así avanza el Metrobús CDMX este miércoles

04:34 horas: restablecen servicio en la Línea 1 del Metrobús CDMX

del Metrobús CDMX 04:33 horas: se restable el servicio en la estación Circuito , en ambos sentidos, de la línea 3 del Metrobús CDMX

, en ambos sentidos, de la del Metrobús CDMX 04:32 horas: se restablece servicio de la estación Mixiuhca , dirección Preparatoria 1, de la línea 5 del Metrobús CDMX

, dirección Preparatoria 1, de la del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia la operación del Metrobús CDMX

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