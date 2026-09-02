EN VIVO: Retrasos de la línea 3, 8, 9 y B del Metro CDMX; se restablece la L1 del Metrobús hoy 2 de septiembre

¿Tu automóvil se tiene que quedar en casa por el Hoy No Circula? Ten mucha paciencia durante este miércoles 2 de septiembre porque se presentan afectaciones en las principales líneas del Metro y Metrobús.
En el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro hay afectaciones en las líneas 3, 8, 9 y B, hasta el momento las autoridades mencionaron que agilizan la salida de los trenes desde las terminales, pero aún no reportan un hecho en específico.
Por otro parte, durante las primeras horas del día en el Metrobús CDMX se restableció la circulación en las líneas 1, 3 y 5.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 2 de septiembre
¿Cómo va el Metro CDMX hoy 2 de septiembre?
- 06:33 horas: Metro CDMX reporta afluencia alta en las líneas 9 y 3 por lo que habrá retrasos hasta que se normalice la circulación con la presencia de personas en las estaciones
- 06:04 horas: Línea A presenta retrasos de más de 10 minutos; autoridades agilizan la circulación de los trenes
- 06:00 horas: usuarios reportan afectaciones en la línea 9 del Metro CDMX; autoridades no reportan alguna incidencia
- 05:59 horas: Metro CDMX informa circulación constante en las líneas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12 y A
- 05:45 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 12 del Metro CDMX
- 05:44 horas: retrasos de más de 10 minutos en la Línea 8 del Metro CDMX; autoridades no reportan alguna afectación
- 05:29 horas: reportan retrasos de más de 10 minutos en la Línea B del Metro CDMX
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX este miércoles
- 04:34 horas: restablecen servicio en la Línea 1 del Metrobús CDMX
- 04:33 horas: se restable el servicio en la estación Circuito, en ambos sentidos, de la línea 3 del Metrobús CDMX
- 04:32 horas: se restablece servicio de la estación Mixiuhca, dirección Preparatoria 1, de la línea 5 del Metrobús CDMX
- 04:30 horas: inicia la operación del Metrobús CDMX
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