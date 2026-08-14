Habrá 9 bloqueos y manifestaciones que paralizarán calles de CDMX hoy 14 de agosto

Si quieres evitar el tráfico, te decimos qué calles estarán cerradas en CDMX hoy viernes 14 de agosto debido a que se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías así que si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones.

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¿Dónde habrá cierres viales en CDMX hoy?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este viernes se tienen previstos cortes a la circulación en:

10:00 horas en Del Olimpo, colonia Miguel Hidalgo Villa Olímpica, alcaldía Tlalpan

en Del Olimpo, colonia Miguel Hidalgo Villa Olímpica, alcaldía Tlalpan 11:00 horas en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; Av. Río Churubusco No. 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán y en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; Av. Río Churubusco No. 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán y en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. 12:00 horas en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez y en Av. Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez y en Av. Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero. 15:00 horas en Cuba No. 34, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

en Cuba No. 34, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. 16:00 horas en Gabino Barreda No. 2, colonia San Pedro Atocpan, alcaldía Milpa Alta.

en Gabino Barreda No. 2, colonia San Pedro Atocpan, alcaldía Milpa Alta. 19:00 horas en Periférico Sur No. 3647, colonia Héroes de Padierna, alcaldía Magdalena Contreras.

en Periférico Sur No. 3647, colonia Héroes de Padierna, alcaldía Magdalena Contreras. Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Rodadas en CDMX hoy

También de llevarán a cabo rodadas en:

18:15 horas en Reloj de Tecomitl, Juan de la Barrera No. 20, colonia La Conchita.

en Reloj de Tecomitl, Juan de la Barrera No. 20, colonia La Conchita. 20:00 horas en Av. de las Torres y Ermita Iztapalapa, colonia Miguel de la Madrid, alcaldía Iztapalapa y en Calle Siete y Eje 1 Norte Av. Xochimilco, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldí Iztacalco (Provenientes de la Escultura “El Coyote Hambriento”, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México).

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