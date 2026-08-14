EN VIVO: Metro CDMX y Metrobús con retrasos de 20 minutos

Si estás a punto de tomar el Metro CDMX o el Metrobús hoy viernes 14 de agosto procura salir con anticipación, ya que varias líneas reportan fallas, las cuales se unen a otros factores, entre ellos la alta afluencia de usuarios.

El servicio del Metro CDMX comienza en punto de las 5:00 de la mañana y concluye a las 00:00, con el paso del último tren. En cuanto al Metrobús, este transporte inicia operaciones a las 4:30 y termina a las medianoche.

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¿Qué pasa en el Metro CDMX y el Metrobús hoy?

Servicio lento en la Línea 12

Usuarios reportan servicio lento en la Línea 12, dirección Mixcoac, pese a la baja afluencia de usuarios. Ante los retrasos de casi 10 minutos, el Metro CDMX informó que se agilizaría la circulación y salida de las unidades desde las terminales.

Alta afluencia en la Línea A

Usuarios que se encuentran en la Línea A reportan alta afluencia debido al retraso de trenes de hasta 20 minutos. El servicio informó que se agilizaría la circulación después de una unidad para su revisión.

Revisión en zona de vías de la Línea B

Después de que usuarios reportaran afluencia en la Línea B, sobre todo en la estación Deportivo Oceanía, el transporte señaló que se realizaba revisión en zona de vías, por lo que la marcha sería lenta, pero en breve se normalizaría la circulación.

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