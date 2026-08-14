¡Viernes de quincena y de sacar el auto! Revisa el Hoy No Circula para este 14 de agosto

Si este viernes 14 de agosto de 2026 tienes pensado sacar el automóvil para hacer compras, acudir al trabajo o comenzar los preparativos rumbo al fin de semana, hay una restricción que debes revisar antes de salir: el Programa Hoy No Circula.

Una medida que se mantiene vigente de manera habitual en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, por lo que algunos automovilistas deberán dejar su vehículo en casa, a pesar de que para muchos, hoy llegue la quincena.

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Programa Hoy No Circula: ¿Qué autos no pueden salir a la calle en 14 de agosto?

¿Qué autos no circulam hoy? Los autos que descansan este viernes 14 de agosto de 2026, son los vehículos con holograma 1 o 1, engomado azul y terminación de placas 9 y 0; estas unidades deberán suspender su circulación.

Cabe señalar que la medida ópera desde las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche de hoy viernes, por lo que los conductores deben considerar este periodo para evitar una infracción.

Hoy No Circula engomado azul Hoy No Circula 14 de agosto: ¿Qué autos no circulan este viernes?





Vehículos exentos del Programa Hoy No Circula en viernes 13 4 de agosto

Los automóviles con holograma “0″ y “00″ están exentos de la restricción ordinaria, siempre que no exista una disposición extraordinaria derivada de alguna Contingencia Ambiental.

¿En qué lugares aplica el Hoy No Circula?

El Programa Hoy No Circula contempla a las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios del Estado de México (Edomex) que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México y que están sujetos a las disposiciones ambientales correspondientes.

Por ello, si tu vehículo tiene terminación de placa 9 o 0 y el holograma 1 o 2, lo mejor será dejarlo en casa este viernes y buscar una alternativa de transporte. La recomendación es consultar las actualizaciones de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), antes de salir, especialmente si se modifica el programa por condiciones ambientales.

Quincena, viernes y tu con planes para el fin de semana; antes de arrancar, en adn NOTICIAS te recomenadmos que revises tu placa; ¿tu auto circula hoy?

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