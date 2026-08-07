EN VIVO: Marcha y bloqueos colapsan calles por cierres en CDMX hoy

Por fin es viernes, pero en la CDMX se tienen previstas varias movilizaciones sociales, así que si eres automovilista es importante que tomes previsiones ya que habrá bloqueos en varias calles hoy 7 de agosto.

Marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

Según la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), integrantes del colectivo Luciérnagas buscadoras Ciudad de México llevarán a cabo una marcha a las 18:40 horas del Ángel de la Independencia a la Glorieta del Ahuehuete.

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¿Dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?

Los cierres se registrarán en las siguientes calles y horarios:

08:30 horas en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

09:30 horas en Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Av. Río Churubusco No. 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán.

11:30 horas en H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza

12:00 horas en Periférico Sur No. 3469, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras y en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

14:00 horas en Salvador Díaz Mirón No. 81-B, colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

18:00 horas en Av. Paseo de la Reforma No. 379, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc

Durante el día en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez

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