Hoy No Circula 22 de septiembre: revisa tu placa y evita una multa o que tu auto sea llevado al corralón

Si tienes planeado utilizar tu auto durante la jornada de este martes 22 de septiembre de 2026, revisa antes de salir de casa, si tu vehículo está sujeto al programa Hoy No Circula, ya que incumplir la restricción puede derivar en una sanción (multa), además del traslado del automóvil al depósito vehicular, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Para este martes, el programa establece restricciones para los vehículos con engomado rosa y placas con terminación 7 u 8, principalmente aquellos con holograma de verificación 1 y 2. La medida se aplica en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

Hoy No Circula engomado rosa Para este martes, el programa establece restricciones para los vehículos con engomado rosa y placas terminadas en 7 u 8.

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¿A qué hora aplica el Hoy No Circula para el engomado roa?

Cabe señalar que la restricción ordinaria está vigente a partir de las 05:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas, por lo que durante ese periodo, los automóviles que tengan las características correspondientes deberán permanecer estacionados.

Los vehículos con hologramas 00 y 0, así como aquellos que cuentan con holograma Exento, tienen condiciones distintas y no están sujetos a esta restricción ordinaria. La lista oficial de vehículos candidatos al holograma Exento es actualizada por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Hasta la información disponible al 21 de septiembre, el esquema que corresponde al martes es el Hoy No Circula ordinario. Una Contingencia Ambiental podría modificar las restricciones, por lo que conviene consultar los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) antes de conducir.

La recomendación para evitar contratiempos es sencilla: revisa el color de tu engomado, la terminación de tu placa y el holograma de verificación antes de encender el motor; ¿Tu automóvil podrá circular este martes o tendrá que quedarse en casa?

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