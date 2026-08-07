Hay dos formas de descubrir que hoy te tocaba el Hoy No Circula: revisando la lista antes de salir o cuando ya viste las luces de la patrulla en el retrovisor.

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Para que tu cartera no pague el descuido, en adn Noticias te contamos qué vehículos deberán quedarse en casa este viernes 7 de agosto, quiénes sí pueden circular y de cuánto es la multa por ignorar el programa en la CDMX y el Estado de México.

¿Qué autos no circulan hoy viernes 7 de agosto en la CDMX y el Edomex?

Si este viernes planeas usar tu automóvil, primero revisa si forma parte de los vehículos con restricción.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este 7 de agosto deberán suspender su circulación los vehículos con:

• Engomado azul.

• Terminación de placas 9 y 0.

• Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción también aplica para los vehículos que circulan con permisos provisionales dentro de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios donde opera el programa en el Estado de México.

¿Qué vehículos sí pueden circular este viernes?

No todos los automóviles están sujetos al programa.

La CAMe informa que están exentos del Hoy No Circula:

• Vehículos con holograma 00 y 0.

• Autos eléctricos e híbridos.

• Transporte público de pasajeros.

• Motocicletas.

• Vehículos de emergencia y de servicios esenciales autorizados.

Además, los vehículos registrados en Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México pueden circular bajo las mismas reglas que los de la CDMX, siempre que cuenten con una verificación vehicular vigente.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula en el Estado de México?

El programa opera en municipios de:

Zona Metropolitana del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Región de Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar la restricción puede salir mucho más caro que dejar el coche estacionado un día.

Quienes incumplan el programa pueden recibir una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a entre 2 mil 346.80 y 3 mil 519.30 pesos.

Además, el Artículo 118, fracción XII, del Reglamento de Tránsito del Estado de México establece que las autoridades pueden remitir el vehículo al depósito vehicular, conocido comúnmente como corralón.

¿A qué hora termina el Hoy No Circula?

El programa opera todos los días de las 5:00 a las 22:00 horas.

Antes de salir, también es recomendable consultar los avisos de la CAMe, ya que una contingencia ambiental puede modificar las restricciones de circulación durante el día.

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