CDMX: Corte de agua en Tláhuac hoy; lista de zonas afectadas

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó sobre un corte de agua hoy jueves 30 de julio de 2026 en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.

Debido a una interrupción en el ramal eléctrico Santa Catarina se suspendió temporalmente la operación en los rebombeos Tlaltenco y Zapotitlán.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿En qué colonias y barrios de Tláhuac no hay agua hoy?

Los lugares de la demarcación que resultan afectados son:

San Francisco Tlaltenco

La Conchita Zapotitlán

Las Puertas

Zacatenco

La depencia tenía previsto restablecer el servicio este mismo día a las 17:00 horas, sin embargo, hasta el momento de esta publicación no actualizó la restauración del suministro.

Corte de agua en Tláhuac hoy (X: @SEGIAGUA)

¿Cómo pedir una pipa de agua gratis en Tláhuac?

Para pedir una pipa de agua potable gratuita en la alcaldía Tláhuac, debes comunicarte mediante WhatsApp al 55-4324-4776, llamar a Locatel al 0311 o 55-5658-1111, o contactar al SACMEX

Ante un corte de agua por reparación, debes cerrar las llaves de los grifo y almacenar agua de reserva.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.