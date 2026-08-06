EN VIVO: Cierres viales por 8 bloqueos en CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones que hoy jueves 6 de agosto se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en diferentes zonas de la CDMX y provocarán cierres viales.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Alcaldías donde habrá bloqueos en CDMX hoy
Cuauhtémoc
10:00 horas en Bucareli No. 48, colonia Centro.
11:30 horas en Milán No. 22, colonia Juárez.
Gustavo A. Madero
12:00 horas en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, colonia La Laguna Ticomán.
Coyoacán
12:00 horas en Av. Río Churubusco No. 79, colonia Country Club Churubusco.
Tlalpan
12:00 horas en Carr. Picacho Ajusco No. 714, colonia Torres de Padierna.
Gustavo A. Madero
17:30 horas en Fernando Casas Alemán s/n., colonia Héroes de Cerro Prieto.
Benito Juárez
17:30 horas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco.
Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.