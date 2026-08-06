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/Ciudad/Nota

EN VIVO: Cierres viales por 8 bloqueos en CDMX hoy

Si eres automovilista, te recomendamos salir con tiempo debido a que habrá cierres viales por manifestaciones y bloqueos en varias alcaldías de CDMX.

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Escrito por: Itandehui Cervantes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones que hoy jueves 6 de agosto se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en diferentes zonas de la CDMX y provocarán cierres viales.

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Alcaldías donde habrá bloqueos en CDMX hoy

Cuauhtémoc

10:00 horas en Bucareli No. 48, colonia Centro.

11:30 horas en Milán No. 22, colonia Juárez.

Gustavo A. Madero

12:00 horas en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, colonia La Laguna Ticomán.

Coyoacán

12:00 horas en Av. Río Churubusco No. 79, colonia Country Club Churubusco.

Tlalpan

12:00 horas en Carr. Picacho Ajusco No. 714, colonia Torres de Padierna.

Gustavo A. Madero

17:30 horas en Fernando Casas Alemán s/n., colonia Héroes de Cerro Prieto.

Benito Juárez

17:30 horas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco.

Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya.

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