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Habrá jornada de esterilización gratis para gatos en CDMX

Como parte del Michi Fest se realizarán esterilizaciones gratuitas en la CDMX, aquí te contamos todos los detalles para que lleves a tu gato.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Los gatos son animales que se reproducen con facilidad y para evitar el abandono animal en la CDMX se llevará a cabo una jornada de esterilización gratis, así que si tienes michis esta es tu oportunidad de llevarlos a esterilizar.

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Fecha, lugar y requisitos para la esterilización gratis de gatos

De acuerdo con la publicación de la Agencia de Atención Animal (Agatan), la jornada de esterilización felina se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre en la Calle Carlos L. Grácida s/n, Avenida Genaro Estrada 200, Santa Cruz Meyehualco en Iztapalapa.

La recepción de pacientes será de las 07:00 a las 10:00 horas y es necesario llevar a los gatos sanos y limpios, con 6 horas de ayuno y que las hembras no estén lactando. Se deben llevar pañales tipo salvacama, transportadora, cobija o toalla y el INE del dueño en original y copia.

Jornada de esterilización

¿Por qué se debe esterilizar a los gatos?

Las esterilización de mascotas en general es fundamental para mejorar su salud y prevenir enfermedades graves. En el caso de las hembras ayuda a evitar infecciones uterinas y reduce el riesgo de tumores mamarios. En los machos elimina la posibilidad de cáncer testicular.

Además los gatos esterilizados pierden el impulso de vagabundear en busca de pareja y así no se exponen a peleas callejeras y reduce el riesgo de que contraigan virus como la leucemia o la inmunodeficiencia felina.

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