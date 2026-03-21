¡Aguas con el calorón! Ya hay fecha para la canícula, la peor temperatura del año en México
México enfrentará la canícula 2026 con calor extremo, menos lluvias y sequía; conoce fechas, riesgos, estados afectados y cómo prepararte desde ahorita.
La canícula 2026 es conocida por generar una sequía a mediados de verano en el país. Este fenómeno climático sucede de manera anual y combina el calor intenso con una disminución de lluvias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este periodo ocurre entre julio y agosto.
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Para este año, se estima que la sequía comience alrededor del 15 de julio, cuyo impacto dependerá de ciclones y ondas tropicales que pueden alterar su intensidad o duración dependiendo la región de México.
¿Cuándo inicia la canícula 2026 y cuánto dura?
Aunque no tiene una fecha de inicio precisa, generalmente comienza en la segunda quincena de julio y dura en promedio unos 40 días, hasta finales de agosto. Es un periodo crucial porque interrumpe la temporada de lluvias, aunque se produce dentro del verano y provoca una sequía que afecta tanto al clima como a la actividad económica.
¿Por qué se espera que sea más intensa este año?
- Estiman temperaturas de hasta 4 °C por encima del promedio
- Habrá 5 posibles olas de calor
- Prevén la transición climática entre "La Niña" y condiciones neutras o de "El Niño"
- El calentamiento global prolonga los periodos de calor extremo
Estas condiciones aumentan la sensación térmica y reducen las precipitaciones. Esto puede provocar una sequía más pronunciada en pleno verano.
Diferencia entre canícula y ola de calor
- Canícula:
- Fenómeno estacional de julio-agosto
- Combina calor y disminución de lluvias
- Dura varias semanas
- Ola de calor:
- Puede ocurrir en cualquier momento
- Se caracteriza únicamente por altas temperaturas
- Dura unos días
Regiones y estados que afectará
- Noreste: Nuevo León y Tamaulipas
- Este y Sureste: Veracruz, Tabasco, Chiapas
- Sur y Centro-Sur: Oaxaca, Guerrero, Puebla
- Península de Yucatán
En estas zonas, las temperaturas pueden superar los 40 °C, por el contrario, regiones como la CDMX se ven menos afectadas.
Principales efectos:
- Mayor riesgo de insolación y deshidratación
- Menor disponibilidad de agua
- Mayor consumo de electricidad
- Mayor riesgo de incendios forestales
Estos efectos tienen repercusiones en la salud, la economía y el medio ambiente, especialmente en las comunidades vulnerables.
¿Qué puedes hacer desde ahora para prepararte?
- Bebe de 2 a 3 litros de agua al día
- Evita la exposición al sol entre las 11:00 y 16:00 horas
- Usa ropa ligera y protector solar
- Ahorra agua y revisa tus tuberías para detectar fugas
- Mantente informado a través de fuentes oficiales
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