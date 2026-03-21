adn bueno
Última hora

¡No es tu anemia! Reportan microsismo en CDMX

¡Aguas con el calorón! Ya hay fecha para la canícula, la peor temperatura del año en México

México enfrentará la canícula 2026 con calor extremo, menos lluvias y sequía; conoce fechas, riesgos, estados afectados y cómo prepararte desde ahorita.

canícula 2026
La canícula es un fenómeno natural que ocurre en verano en gran parte del país; no es li mismo que una ola de calor y trae consigo altas temperaturas y menos lluvias.|Getty Images

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

La canícula 2026 es conocida por generar una sequía a mediados de verano en el país. Este fenómeno climático sucede de manera anual y combina el calor intenso con una disminución de lluvias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este periodo ocurre entre julio y agosto.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Para este año, se estima que la sequía comience alrededor del 15 de julio, cuyo impacto dependerá de ciclones y ondas tropicales que pueden alterar su intensidad o duración dependiendo la región de México.

¿Cuándo inicia la canícula 2026 y cuánto dura?

Aunque no tiene una fecha de inicio precisa, generalmente comienza en la segunda quincena de julio y dura en promedio unos 40 días, hasta finales de agosto. Es un periodo crucial porque interrumpe la temporada de lluvias, aunque se produce dentro del verano y provoca una sequía que afecta tanto al clima como a la actividad económica.

¿Por qué se espera que sea más intensa este año?

  • Estiman temperaturas de hasta 4 °C por encima del promedio
  • Habrá 5 posibles olas de calor
  • Prevén la transición climática entre "La Niña" y condiciones neutras o de "El Niño"
  • El calentamiento global prolonga los periodos de calor extremo

Estas condiciones aumentan la sensación térmica y reducen las precipitaciones. Esto puede provocar una sequía más pronunciada en pleno verano.

Diferencia entre canícula y ola de calor

  • Canícula:
    • Fenómeno estacional de julio-agosto
    • Combina calor y disminución de lluvias
    • Dura varias semanas
  • Ola de calor:
    • Puede ocurrir en cualquier momento
    • Se caracteriza únicamente por altas temperaturas
    • Dura unos días

Regiones y estados que afectará

  • Noreste: Nuevo León y Tamaulipas
  • Este y Sureste: Veracruz, Tabasco, Chiapas
  • Sur y Centro-Sur: Oaxaca, Guerrero, Puebla
  • Península de Yucatán

En estas zonas, las temperaturas pueden superar los 40 °C, por el contrario, regiones como la CDMX se ven menos afectadas.

Principales efectos:

  • Mayor riesgo de insolación y deshidratación
  • Menor disponibilidad de agua
  • Mayor consumo de electricidad
  • Mayor riesgo de incendios forestales

Estos efectos tienen repercusiones en la salud, la economía y el medio ambiente, especialmente en las comunidades vulnerables.

¿Qué puedes hacer desde ahora para prepararte?

  • Bebe de 2 a 3 litros de agua al día
  • Evita la exposición al sol entre las 11:00 y 16:00 horas
  • Usa ropa ligera y protector solar
  • Ahorra agua y revisa tus tuberías para detectar fugas
  • Mantente informado a través de fuentes oficiales

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
Clima Clima CDMX

LO MÁS VISTO