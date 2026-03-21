¡Aguas con el calorón! Ya hay fecha para la canícula, la peor temperatura del año en México

La canícula 2026 es conocida por generar una sequía a mediados de verano en el país. Este fenómeno climático sucede de manera anual y combina el calor intenso con una disminución de lluvias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este periodo ocurre entre julio y agosto.

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Para este año, se estima que la sequía comience alrededor del 15 de julio, cuyo impacto dependerá de ciclones y ondas tropicales que pueden alterar su intensidad o duración dependiendo la región de México.

¿Cuándo inicia la canícula 2026 y cuánto dura?

Aunque no tiene una fecha de inicio precisa, generalmente comienza en la segunda quincena de julio y dura en promedio unos 40 días, hasta finales de agosto. Es un periodo crucial porque interrumpe la temporada de lluvias, aunque se produce dentro del verano y provoca una sequía que afecta tanto al clima como a la actividad económica.

¿Por qué se espera que sea más intensa este año?

Estiman temperaturas de hasta 4 °C por encima del promedio

Habrá 5 posibles olas de calor

Prevén la transición climática entre "La Niña" y condiciones neutras o de "El Niño"

y condiciones neutras o de El calentamiento global prolonga los periodos de calor extremo

Estas condiciones aumentan la sensación térmica y reducen las precipitaciones. Esto puede provocar una sequía más pronunciada en pleno verano.

Diferencia entre canícula y ola de calor

Canícula:

Fenómeno estacional de julio-agosto Combina calor y disminución de lluvias Dura varias semanas

Ola de calor:

Puede ocurrir en cualquier momento Se caracteriza únicamente por altas temperaturas Dura unos días



Regiones y estados que afectará

Noreste: Nuevo León y Tamaulipas

Este y Sureste: Veracruz, Tabasco, Chiapas

Sur y Centro-Sur: Oaxaca, Guerrero, Puebla

Península de Yucatán

En estas zonas, las temperaturas pueden superar los 40 °C, por el contrario, regiones como la CDMX se ven menos afectadas.

Principales efectos:

Mayor riesgo de insolación y deshidratación

Menor disponibilidad de agua

Mayor consumo de electricidad

Mayor riesgo de incendios forestales

Estos efectos tienen repercusiones en la salud, la economía y el medio ambiente, especialmente en las comunidades vulnerables.

¿Qué puedes hacer desde ahora para prepararte?

Bebe de 2 a 3 litros de agua al día

Evita la exposición al sol entre las 11:00 y 16:00 horas

Usa ropa ligera y protector solar

Ahorra agua y revisa tus tuberías para detectar fugas

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