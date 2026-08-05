EN VIVO: Tráfico pesado por bloqueos en CDMX hoy

Todos los días en la CDMX hay movilizaciones sociales y hoy se tienen previstos bloqueos en varias alcaldías, así que habrá cortes a la circulación que provocarán tráfico.

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¿En qué alcaldías de CDMX habrá bloqueos hoy?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) habrá cierres en:

06:30 horas en Av. José María Pino Suárez No. 2 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

en , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. 08:30 horas en Digna Ochoa y Plácido No. 56 , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

en , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. 09:00 horas en Av. Insurgentes Sur No. 1931 , colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

en , colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón. 10:00 horas en Plaza de la Constitución No. 2 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. Álvaro Obregón No. 269, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

en , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. Álvaro Obregón No. 269, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. 10:30 horas en Av. Juárez No. 90 . colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

en . colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. 12:00 horas en Plaza de la Constitución No. 1 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

en , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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