Desaparece Josheline Nahomi Dávalos de 16 años; activan Alerta Amber en Metepec, Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Josheline Nahomi Dávalos Peñaloza, una adolescente de 16 años vista por última vez el martes 28 de julio.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la joven salió de su domicilio, ubicado en Metepec, Estado de México (Edomex), y desde entonces se desconoce su paradero.

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Edomex emite ficha de búsqueda por Josheline Nahomi Dávalos Peñaloza de 16 años

Las autoridades mexiquenses describen a la adolescente con 1.64 metros de altura, complexión delgada, tez morena clara, cabello negro y lacio, así como ojos cafés oscuros.

Como señas particulares detallan que tiene un lunar entre las cejas, así como otro en el mentón; mientras que vestía un pantalón color negro de vestir, una sudadera también de ese color y tenis blancos la última vez que fue vista.

Se presumen que podría estar en peligro, por lo que se activaron los siguientes números para dar con su localización:

Emergencias nacional : 911

: 911 Locatel CDMX : (55) 5658 1111

: (55) 5658 1111 Locatel Edomex : (722) 167 8808

: (722) 167 8808 Alerta Amber México : 800 00 854 00

: 800 00 854 00 Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

¿Qué datos necesito para activar una Alerta Amber en Edomex?

Si necesitas que las autoridades activen una Alerta Amber en Edomex, entonces debes de conocer los siguientes pasos:

Levantar una denuncia por desaparición ante el Ministerio Público del Edomex

por desaparición ante el Proporcionar toda la información necesaria para dar son su paradero (fotografía, nombre, edad, descripción y más)

Posteriormente, las autoridades analizarán el caso, en conjunto con la Fiscalía mexiquense, y si lo consideran necesario se activará la Alerta, es decir, se emitirá la ficha de búsqueda con este apartado y se difundirá en medios de comunicación, sociedad civil y más.

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