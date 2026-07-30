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EN VIVO: Calles colapsadas por 11 bloqueos y manifestaciones en CDMX hoy

Si vas a salir en auto toma previsiones debido a que habrá calles cerradas porque se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en algunas alcaldías, te decimos dónde habrá afectaciones.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Para que no te quedes atrapado en el tráfico, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) dio a conocer en qué calles o avenidas de la CDMX habrá bloqueos y manifestaciones para que tomes previsiones y salgas con anticipación.

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Calles cerradas por bloqueos hoy

De acuerdo con la información hoy se tienen previstos cierres viales en:

  • 08:30 horas en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
  • 09:20 horas en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
  • 10:00 horas en Calderón de la Barca No. 92, colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
  • 12:00 horas en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
  • 13:00 horas Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
  • 13:30 horas en Unión No. 25, colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.
  • 17:00 horas en Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
  • 17:30 horas en Carretera Xochimilco-Oaxtepec y Cuitláhuac, colonia San Pedro Atocpan, alcaldía Milpa Alta y en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.
  • Durante el día en Av. Paseo de la Reforma No. 10, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Además se realizarán rodadas en la alcaldía Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Coyoacán y habrá eventos artísticos y culturales en el Palacio de los Deportes, Monumento a la Revolución, Zócalo capitalino, Monumento a la Madre y en el WTC.

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