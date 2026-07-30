EN VIVO: Calles colapsadas por 11 bloqueos y manifestaciones en CDMX hoy

Para que no te quedes atrapado en el tráfico, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) dio a conocer en qué calles o avenidas de la CDMX habrá bloqueos y manifestaciones para que tomes previsiones y salgas con anticipación.

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Calles cerradas por bloqueos hoy

De acuerdo con la información hoy se tienen previstos cierres viales en:

08:30 horas en Plaza de la Constitución , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. 09:20 horas en Dr. Lavista No. 114 , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. 10:00 horas en Calderón de la Barca No. 92 , colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

, colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. 12:00 horas en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. 13:00 horas Plaza de la República , colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. 13:30 horas en Unión No. 25, colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.

17:00 horas en Av. Insurgentes Centro No. 98 , colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. 17:30 horas en Carretera Xochimilco-Oaxtepec y Cuitláhuac, colonia San Pedro Atocpan, alcaldía Milpa Alta y en Av. México Coyoacán No. 343 , colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. Durante el día en Av. Paseo de la Reforma No. 10, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Además se realizarán rodadas en la alcaldía Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Coyoacán y habrá eventos artísticos y culturales en el Palacio de los Deportes, Monumento a la Revolución, Zócalo capitalino, Monumento a la Madre y en el WTC.

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