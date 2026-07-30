Encuentran cuerpo sin vida de un menor en perfumería de Tepito, CDMX

Tras un reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) localizaron el cuerpo sin vida de un bebé en una perfumería de la colonia Tepito, al centro de la capital, durante la noche del miércoles 29 de julio.

Con información del reportero de Azteca Noticias, Saúl Díaz, quien se encontraba en el lugar de los hechos, los restos fueron reportados por encargados de la perfumería, ubicada en el primer piso de un local dedicado a la venta de diversos productos en Tepito.

Tragedia en CDMX🚨

Locatarios de la colonia Tepito, en el centro de la CDMX, reportaron el hallazgo del cuerpo de un recién nacido.⚠️

Servicios de emergencia llegaron para levantar el cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes y encontrar a quienes lo abandonaron🛑… pic.twitter.com/GuYoazuoVA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 30, 2026

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Instituto de Ciencias Forenses de CDMX realizarán necropsia a cuerpo de bebé hallado en Tepito

Los policías capitalinos dieron aviso al Ministerio Público sobre el hallazgo del cuerpo, por lo que llegaron peritos del Instituto de Ciencias Forenses, quienes levantaron el cuerpo para realizar la necropsia correspondiente para determinar la causa de la muerte.

Además, elementos de investigación interrogaron a locatarios y personas que circulaban por el lugar, además de solicitar acceso a cámaras de los locales para conocer cómo fue que llegó el cuerpo del bebé al lugar de los hechos.

Hasta las primeras horas del día, las autoridades capitalinas no han dado más información sobre el hecho, por lo que se espera que más tarde se dé información oficial.

¿Qué hacer si localizas un cuerpo sin vida en CDMX?

De acuerdo a la SSC, estos son los pasos a seguir si encuentras un cuerpo sin vida o una escena del crimen en las calles de la capital:

No te acerques ni toques nada

Llama al número de emergencia 911 o si hay elementos de la policía cerca, pídele ayuda. Si quieres que sea anónima tu denuncia , entonces comunícate al 089

o si hay elementos de la policía cerca, pídele ayuda. , entonces No alteres la escena del crimen

Ante las preguntas de las autoridades, contesta de forma clara y concisa

Finalmente, si lo necesitas, acude a ayuda psicológica debido a que encontrar un cuerpo sin vida o una escena del crimen puede ser un evento traumático.

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