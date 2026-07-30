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EN VIVO: 3 líneas del Metro CDMX con retrasos; Metrobús con circulación fluida hoy jueves 30 de julio

A un día de terminar el mes de julio, te contamos cómo avanzan los principales transportes públicos en la capital durante este jueves

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1 minuto lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Vas tarde este jueves 30 de julio? Toma en cuenta que el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) presenta retrasos durante las primeras horas del día, principalmente en el Metro y Metrobús.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX tiene tiempos de espera superiores a los 15 minutos, especialmente en las líneas 1, 9 y B; sin embargo, las autoridades informan que la afluencia es baja y la circulación contante.

Mientras tanto, el Metrobús CDMX no reporta retrasos, aunque esto puede cambiar conforme avanza el tiempo.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 30 de julio

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