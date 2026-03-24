Go Karts, jaula de bateo, alberca y más en la nueva UTOPÍA Mixiuhca

En la CDMX se han creado Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social donde se ofrecen talleres, cursos y puedes practicar algún deporte y recientemente se inauguró la UTOPÍA Mixiuhca en Iztacalco y te contamos todas las actividades que hay disponibles y cómo puedes acceder a ellas.

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Actividades disponibles en la UTOPIA Mixiuhca

Esta UTOPÍA en la Magdalena Mixiuhca cuenta con más de 80 mil metros cuadrados y cuenta con servicios gratuitos de salud, cultura, deporte, cuidados y bienestar. En las instalaciones hay:

Centro de Atención, Cuidado y Desarrollo infantil (CACDI) con horario de 07:30 a 16:00 horas

Comedor

Lavandería popular

Casa de Día para adultos Mayores

Espacios para la atención de la salud emocional

Escuela de Enseñanza de Cuidados para Hombres

Consultorios médicos

Atención odontológica

Ginecología

Auditorio

Para quienes estén interesados en practicar algún deporte hay:

Alberca semiolímpica

Canchas de tenis

Pádel

Voleibol de playa

Futbol

Squash

Pistas de pump track

Danza aérea en telas

Go Karts

Jaulas de bateo

Además, hay cuatro islas temáticas:

Agua con juegos acuáticos y fuentes luminosas

Descubrimiento con trepaderos, zona paleontológica con fósiles de dinosaurios

Isla aventuras y alturas con juegos para personas con discapacidad.

¿Cuándo estará disponible?

Las inscripciones a la alberca semiolímpica ya están disponibles y son gratis y los primeros 500 estudiantes que se registren recibirán equipamiento deportivo gratuito. El resto de las actividades estarán disponibles después de Semana Santa.

La UTOPÍA Mixiuhca se encuentra ubicada en Viaducto Río de la Piedad 6, Granjas México en la alcaldía Iztacalco y tiene un horario de lunes a domingo de las 09:00 a las 18:00 horas.

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