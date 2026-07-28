Documentos para tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX antes de la fecha límite

¡Se acaba el tiempo! El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que la fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente será el 31 de diciembre de 2026, por lo que quedan poco menos de seis meses para realizar el trámite si quieres este documento oficial.

Para las personas que quieran la licencia permanente o licencia tipo “A”, deben de tomar en cuenta que tiene un costo de mil 500 pesos y sólo se da a aquellos que no hayan sido sancionados más de una vez por el programa Conduce sin alcohol, así como aquellos que no tienen sentencias por delitos viales.

🛑¡Atención conductores! 🚘Sabían que hay más de un tipo de licencia permanente, aquí les mostramos las diferencias🤓 pic.twitter.com/Uo4M5cAHXh — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) February 24, 2025

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Documentos para tramitar la licencia permanente en CDMX durante 2026

Si estás interesado en tener tu licencia permanente, entonces estos son los documentos que necesitas para iniciar el trámite:

Original y copia de una identificación oficial : puede ser cartilla de servicio militar, credencial para votar, pasaporte, célula profesional con fotografía o licencia de conducir de la CDMX

: puede ser cartilla de servicio militar, credencial para votar, pasaporte, célula profesional con fotografía o licencia de conducir de la CDMX Original y copia de comprobante de domicilio : aceptan boleta de impuesto predial, servicio de agua, estado de cuenta bancario o recibo de luz de la CFE

: aceptan boleta de impuesto predial, servicio de agua, estado de cuenta bancario o recibo de luz de la CFE Línea de captura pagada

¿Cómo obtengo mi línea de captura para la licencia permanente en CDMX?

Para tener este documentos debes de seguir estos pasos:

Ingresa a la página oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX

de la CDMX Selecciona el tipo de licencia que requieres

Llena el Formato Múltiple de Pago donde debes de dar tu CURP, nombre y datos de licencia en caso de renovación

donde debes de dar tu CURP, nombre y datos de licencia en caso de renovación Descarga el formato de la línea de captura con un código de 20 dígitos

Finalmente, debes de pagar en línea o en algunos de los puntos autorizados o auxiliares de la tesorería capitalina.

Paso a paso del trámite de licencia de conducir permanente en CDMX

La licencia se puede tramitar tanto presencial como de manera digital:

Trámite digital

Ingresa al portal oficial de licencias de la CDMX

Da click en la opción “Ingresar con mi cuenta llave ” , si no tienes ésta debes de crearla

, si no tienes ésta debes de crearla Dirígete a la opción “nuevo trámite” , ahí deberás llenar los datos que se te pueden

, ahí deberás llenar los datos que se te pueden En caso de renovación, ahí te darán tu línea de captura

Después llegará un correo electrónico con la constancia de renovación y podrás tener tu licencia digital

Trámite presencial

Ingresa a la página de la Secretaría de Finanzas para tramitar tu línea de captura

para tramitar tu línea de captura Realiza tu pago y se verá reflejado en 72 horas

Solicita una cita en alguno de los Módulos de Control Vehicular y Licencias de la Secretaría de Movilidad

en alguno de los Módulos de Control Vehicular y Licencias de la Secretaría de Movilidad Acude a tu cita con la documentación requerida

Si es la primera vez del trámite, deberás de aprobar un examen de conocimientos

En caso de aprobar, recibirás tu licencia de conducir permanente

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