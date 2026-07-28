EN VIVO: 5 líneas del Metro CDMX con retrasos; Metrobús con estaciones cerradas hoy martes 28 de julio

¿Vas tarde? Ten mucha paciencia porque usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) reportan retrasos de más de 15 minutos en cinco líneas (3, 9, 12, A y B) durante este martes 28 de julio; sin embargo, las autoridades mencionan que el flujo de los trenes es continúo.

Mientras tanto, el Metrobús CDMX no presenta altos tiempos de espera y reportan tránsito fluido, aunque sí una estación cerrada en la línea 2; no obstante, esto puede cambiar a lo largo del día debido a las condiciones climáticas de la capital o las movilizaciones sociales que se esperan.

Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 28 de julio

Conoce cómo avanzan los principales transportes públicos de la capital durante este martes:

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