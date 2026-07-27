Hoy No Circula CDMX: ¿Qué autos descansan este martes 28 de julio de 2026?

Si planeas viajar en auto durante la jornada de este martes 28 de julio de 2026, revisa antes el programa Hoy No Circula en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) para evitar sanciones económicas y el envío de tu vehículo al corralón.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) establece restricciones de circulación para reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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Hoy No Circula martes: ¿Qué autos no circulan hoy 28 de julio de 2026?

Este martes no circulan los vehículos con las siguientes características:

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2.

Cabe decir que la restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el programa.

¿Qué autos no circulan este martes 28 de julio en CDMX y Edomex? Consulta placas, hologramas y excepciones Evita multas: Hoy No Circula del martes 28 de julio de 2026 en CDMX y Edomex (CAMe)

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Los vehículos que quedan exentos de las restricciones son:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Vehículos de emergencia, seguridad pública y servicios urbanos

Transporte escolar y de personas con discapacidad con autorización correspondiente.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en municipios metropolitanos como:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán.

Valle de Chalco, entre otros contemplados por la CAMe.

¿Cuáles son los horarios en que aplica el Hoy No Circula?

Cabe decir que la restricción vehicular está vigente de las 05:00 a las 22:00 horas. Fuera de ese horario, los vehículos pueden circular normalmente, salvo que exista una contingencia ambiental con medidas extraordinarias.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir el programa puede generar una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, conforme a la normatividad vigente de la CDMX.

Recuerda que cumplir con el Hoy No Circula del martes 28 de julio de 2026 te ayudará a evitar multas y contratiempos; ¿Ya verificaste si tu vehículo puede circular este martes?

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